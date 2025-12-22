Conciliación obligatoria frenó el paro de controladores aéreos y garantiza vuelos en todo el país
La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Ministerio de Capital Humano informaron que se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos, dejando sin efecto las medidas de fuerza anunciadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que amenazaban con afectar los vuelos previstos para los próximos días.
De acuerdo con el comunicado oficial, las acciones gremiales previstas para lo que resta de diciembre quedaron suspendidas, por lo que se garantiza el funcionamiento normal y continuo de todos los aeropuertos del país, en pleno inicio de la temporada alta y en vísperas de las Fiestas.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/b0YmzGNzXz— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) December 22, 2025
La conciliación obligatoria comenzará a regir este martes 23 de diciembre a las 8 de la mañana y tendrá una vigencia de 15 días, según precisaron desde el Ministerio de Capital Humano.
El conflicto había escalado luego de los paros realizados el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, jornadas en las que, según estimaciones oficiales, más de 45 mil pasajeros resultaron afectados. A raíz de esas medidas, el Gobierno nacional presentó una denuncia contra ATEPSA, al considerar que se había generado un riesgo operativo para el sistema de navegación aérea.
En principio, el cronograma sindical contemplaba nuevos paros: uno el martes 23 de diciembre, en la previa de Nochebuena, que iba a afectar vuelos nacionales; otro el sábado 27, sobre vuelos internacionales; y un tercero el lunes 26, con impacto tanto en vuelos de cabotaje como internacionales. Todas esas medidas quedaron descartadas tras el dictado de la conciliación.
Desde la EANA remarcaron que “han quedado sin efecto las medidas de fuerza llevadas adelante por ATEPSA, a partir del dictado de la conciliación obligatoria por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación”, y subrayaron que las protestas previstas “no se llevarán a cabo”, evitando así alteraciones en las operaciones aéreas durante una etapa clave del año.
Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, detalló que la medida fue adoptada a solicitud de EANA, luego del rechazo sindical a la propuesta formulada por la empresa. Además, indicaron que, con la entrada en vigencia de la conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto.
En ese marco, el organismo intimó a ATEPSA y a los trabajadores a dejar sin efecto toda acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante todo el período conciliatorio.
Finalmente, desde EANA aseguraron que continuarán “apostando al diálogo” con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto laboral.
Comunicado de Prensa pic.twitter.com/XKU99EI3n7— EANA (@EANAoficial) December 22, 2025