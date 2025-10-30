Concepción del Uruguay será sede del Desafío Eco YPF con récord de participación y homenaje al automovilismo entrerriano
Con la participación de 132 autos representando a todas las provincias argentinas, Concepción del Uruguay se prepara para recibir el Desafío Eco YPF, que se desarrollará los días 8 y 9 de noviembre y reunirá a cientos de alumnos y docentes de todo el país. Además, la comunidad podrá votar y apoyar a las escuelas de su preferencia a través de las redes sociales.
Ultiman detalles para el Desafío Eco YPF en Concepción del Uruguay
La Escuela de Educación Técnica N° 3 “Dr. Miguel Ángel Marsiglia” será la anfitriona del evento y rendirá homenaje a la histórica Fórmula 5 Entrerriana, con dos autos en pista inspirados en esa categoría emblemática.
El encuentro fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE), las Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos y el Concejo Deliberante local. Organizado por la Fundación YPF y Desafío Eco YPF, el certamen convoca a jóvenes de las 24 provincias argentinas a competir con vehículos eléctricos diseñados y fabricados en talleres escolares.
Votación por energía y espíritu colaborativo
Los organizadores abrieron una votación pública en Facebook. Las escuelas que obtengan los tres primeros lugares en cantidad de “me gusta” avanzarán cinco posiciones en la grilla de la competencia de endurance, y la ganadora adicionalmente recibirá una beca de inscripción para el Desafío ECO YPF 2026.
Para participar, el público debe ingresar al Facebook oficial de Desafío ECO YPF, buscar la placa de su escuela preferida y darle “me gusta”. La votación cerrará el viernes previo a la carrera.
Por segundo año consecutivo, la competencia nacional se desarrollará fuera del tradicional autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, trasladándose nuevamente al trazado entrerriano. La escuela Marsiglia tendrá un rol protagónico en la asistencia técnica a los equipos visitantes y contará con un taller comunitario dentro del autódromo, atendido por sus estudiantes más avanzados.
Cada equipo estará integrado por tres pilotos (uno obligatoriamente mujer), tres mecánicos y dos docentes responsables.
Récord mundial y homenaje a la Fórmula 5 Entrerriana
En esta edición, se disputará el sprint femenino con 132 pilotos mujeres, lo que marcará un récord mundial de participación femenina simultánea en pista, según confirmó el jefe de taller de la escuela Marsiglia, Jorge Isgleas.
Como parte de las actividades especiales, la institución anfitriona rendirá homenaje a la Fórmula 5 Entrerriana, ícono del automovilismo regional entre las décadas del 50 y 80.
“La Fórmula 5 fue y será uno de los grandes símbolos deportivos de la provincia, con carreras que juntaban multitudes”, destacó Isgleas.
Los estudiantes construirán dos autos inspirados en modelos legendarios de esa categoría: la Visnaga Special Cars N° 63 de Próspero Bonelli y el auto N° 50 de Reynaldo Vaccalluzzo, ambos recordados por los fanáticos del automovilismo local. Los vehículos serán una evolución del primer auto desarrollado por la escuela, apodado “La 98”.