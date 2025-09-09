Concepción del Uruguay recibe las finales de los Juegos Entrerrianos Juveniles de Deporte Adaptado
Más de 350 jóvenes de toda la provincia participan en las finales de los Juegos Entrerrianos Juveniles de Deporte Adaptado, que se desarrollan en Concepción del Uruguay hasta el miércoles, con competencias en distintas disciplinas.
El encuentro comenzó este lunes con la llegada de 16 delegaciones y un acto de bienvenida en la plaza central, donde se ofrecieron espectáculos artísticos y actividades recreativas que dieron inicio a tres jornadas deportivas e inclusivas.
Las disciplinas en competencia incluyen atletismo, natación, básquet en silla de ruedas, boccia, tenis de mesa, goalball y vóley sentado, en las categorías sub14, sub16 y sub18.
Durante el acto inaugural, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, agradeció el acompañamiento de los intendentes y destacó el compromiso del intendente José Eduardo Lauritto, el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quienes respaldaron la realización de esta instancia. Además, resaltó que el objetivo es fortalecer el vínculo entre deporte, inclusión y participación juvenil, reconociendo a los jóvenes como ejemplos de vida y transmisores de valores sociales.
Desde el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría General de la Gobernación, se subrayó que la realización de estos juegos en diferentes ciudades permite consolidar el acceso al deporte y fortalecer la comunidad a través de políticas públicas inclusivas y sostenidas en el tiempo.
La jornada contó también con la participación de la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra; el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi; el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación Deportiva, Martín Amden; y la coordinadora de Adultos Mayores, Silvina Wiliezko.
La iniciativa es organizada por la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay y diversas instituciones que colaboran en la logística y desarrollo de las competencias.