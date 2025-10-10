Concepción del Uruguay fue sede de la primera jornada de Emprender 2025
El programa “Emprender 2025” dio inicio este jueves en Concepción del Uruguay. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ofrece seis meses de formación técnica y gratuita para emprendedores de la provincia.
El objetivo del proyecto es brindar herramientas en gestión financiera, marketing, liderazgo y toma de decisiones, con un enfoque práctico. En Concepción del Uruguay se inscribieron más de 250 personas, que se suman a los 450 participantes de las otras tres sedes del programa en la provincia.
Un capital de ideas y fuerza de voluntad
La directora de Desarrollo Emprendedor, Evelyn Viganoni, destacó que el principal capital de un emprendedor es “sus ideas y su fuerza de voluntad”. Para Viganoni, al nutrir a los emprendedores con competencias, se los ayuda a “destrabar muchísimas dificultades que tienen a diario y que frenan su desarrollo en la etapa inicial de su emprendimiento”.
La funcionaria enfatizó el potencial de la provincia y la apuesta del gobierno por el desarrollo de estas iniciativas, ya que “promueven la generación de fuentes de empleo en el sector privado” y la concreción de proyectos de vida.
Viganoni afirmó que Concepción del Uruguay “no podía quedar afuera” de la iniciativa debido a su gran potencial emprendedor. El programa continuará este viernes con la segunda jornada presencial y se replicará en las localidades de Victoria, Crespo y La Paz.