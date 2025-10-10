Maran Suites & Towers

Concepción del Uruguay fue sede de la primera jornada de Emprender 2025

Redacción | 09/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El programa “Emprender 2025” dio inicio este jueves en Concepción del Uruguay. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor del Gobierno de Entre Ríos en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), ofrece seis meses de formación técnica y gratuita para emprendedores de la provincia.

El objetivo del proyecto es brindar herramientas en gestión financiera, marketing, liderazgo y toma de decisiones, con un enfoque práctico. En Concepción del Uruguay se inscribieron más de 250 personas, que se suman a los 450 participantes de las otras tres sedes del programa en la provincia.

Un capital de ideas y fuerza de voluntad

La directora de Desarrollo Emprendedor, Evelyn Viganoni, destacó que el principal capital de un emprendedor es “sus ideas y su fuerza de voluntad”. Para Viganoni, al nutrir a los emprendedores con competencias, se los ayuda a “destrabar muchísimas dificultades que tienen a diario y que frenan su desarrollo en la etapa inicial de su emprendimiento”.

La funcionaria enfatizó el potencial de la provincia y la apuesta del gobierno por el desarrollo de estas iniciativas, ya que “promueven la generación de fuentes de empleo en el sector privado” y la concreción de proyectos de vida.

Viganoni afirmó que Concepción del Uruguay “no podía quedar afuera” de la iniciativa debido a su gran potencial emprendedor. El programa continuará este viernes con la segunda jornada presencial y se replicará en las localidades de Victoria, Crespo y La Paz.

