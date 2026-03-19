Concejales insisten en que Paraná adhiera al régimen provincial de incentivos a las inversiones
El bloque Juntos por Entre Ríos volvió a presentar un proyecto para que la Municipalidad de Paraná se adhiera al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), una propuesta que ya había sido impulsada en noviembre de 2024 y que fue desestimada por el oficialismo. “Paraná no puede seguir perdiendo oportunidades mientras la provincia avanza. Esperamos que esta vez las autoridades municipales dimensionen la importancia de esta herramienta”, afirmó el concejal Maximiliano Rodríguez Paulín.
Los concejales de Juntos por Entre Ríos reiteraron la necesidad de que la Municipalidad se sume al RINI, establecido por la Ley Provincial Nº 11.162, que promueve la radicación de inversiones productivas en Entre Ríos.
Desde el espacio recordaron que una propuesta similar había sido presentada en noviembre de 2024, pero en esa ocasión no recibió el apoyo del oficialismo. Además, afirmaron que el Departamento Ejecutivo había anticipado la creación de un régimen propio, que sería anunciado en la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo de 2025, pero que finalmente no se materializó.
En este contexto, los concejales señalaron que el RINI ya está arrojando resultados positivos en la provincia. Según datos oficiales actualizados, el régimen acumula inversiones por más de 204 millones de dólares y proyecta la creación de 1.683 nuevos puestos de trabajo.
Asimismo, destacaron que el departamento Paraná concentra más del 30% de la inversión y del empleo generado dentro del régimen, lo que –indicaron– subraya el potencial estratégico de la ciudad en el esquema provincial.
El análisis sectorial revela que más del 50% de los proyectos corresponden al sector industrial, seguido por turismo y otras actividades productivas, consolidando al RINI como una herramienta orientada al desarrollo económico real.
También hicieron hincapié en que empresas radicadas en el Parque Industrial de Paraná ya están participando del régimen, como ITASA, que está impulsando una inversión millonaria para ampliar su capacidad productiva.
En este sentido, Rodríguez Paulín reiteró el planteo: “Paraná no puede quedar afuera de un régimen que ya está generando inversiones y empleo en toda la provincia. Si las empresas locales ya están invirtiendo bajo el RINI, resulta incomprensible que el municipio no acompañe con herramientas propias para potenciar ese proceso y no seguir perdiendo oportunidades”.
“Esperamos que el oficialismo revise su postura y dimensione la importancia de esta herramienta que ya está generando resultados concretos en la provincia. Confiamos en que esta vez el proyecto sea tratado con seriedad y responsabilidad”, enfatizó.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Economía, Hacienda y Producción del Concejo Deliberante para su tratamiento.