Concejales de JxER mantuvieron un encuentro con Roncaglia y destacaron la necesidad de fortalecer la seguridad en Paraná
El Bloque de Concejales de Juntos por Entre Ríos mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Néstor Roncaglia, en la que subrayaron que la planificación y el trabajo conjunto con el Ministerio son claves para brindar respuestas concretas a la demanda ciudadana. Durante el encuentro, presentaron proyectos con impacto positivo en materia de seguridad.
“Estamos convencidos de que la seguridad es una de las mayores preocupaciones de los vecinos y, como representantes de la ciudadanía, debemos actuar con responsabilidad, compromiso y una clara vocación de articulación con las instituciones competentes”, expresaron desde el bloque. Asimismo, remarcaron el rol central del Ministerio de Seguridad como organismo encargado de diseñar políticas públicas y definir estrategias que guían el accionar de las fuerzas policiales y de prevención.
Los ediles resaltaron la predisposición del ministro Roncaglia y de los representantes de las fuerzas de seguridad, con quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y la cooperación institucional. Además, hicieron hincapié en la importancia de trabajar de forma articulada para construir una Paraná más segura.
Uno de los puntos tratados fue la seguridad ciudadana y el orden en el espacio público. En este marco, presentaron un proyecto de ordenanza para modernizar el sistema de estacionamiento en la ciudad, eliminar la figura de los “cuidacoches”, centralizar el control en el Municipio y ofrecer a los vecinos mayor seguridad y transparencia al dejar sus vehículos en la vía pública.
Los concejales manifestaron que las políticas públicas diseñadas a nivel ministerial deben tener un impacto real en los barrios y en la vida cotidiana de los ciudadanos. En este sentido, se pusieron a disposición para colaborar activamente, aportar propuestas y acompañar la implementación de medidas estratégicas en beneficio de todos los paranaenses.
Del encuentro participaron los concejales Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Rosana Toso, Pablo Donadio y Fabián Carbajal, junto a la secretaria del bloque, Narella Guerra. Por parte del Ministerio, estuvieron presentes el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el jefe de la Departamental Paraná, Carlos Ariel Schmunk.