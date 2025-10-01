Concejales de JxER destacaron la baja de cargas municipales en la boleta de luz anunciada por Frigerio
El Bloque de Concejales de Juntos por Entre Ríos (JxER) en Paraná celebró la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de reducir las cargas municipales incluidas en las facturas de energía eléctrica, medida que entrará en vigencia el 1º de enero de 2026.
La iniciativa establece un tope del 13% para la Tasa de Alumbrado Público —actualmente del 16%— y la reducción de la Contribución Municipal del 8,69% al 6%, lo que significará un alivio directo en el bolsillo de las familias, los comercios y el sector productivo.
Desde el bloque recordaron que esta decisión se suma a lo dispuesto en diciembre de 2023 mediante el Decreto Nº 256, que suspendió el impuesto provincial a la energía eléctrica e invitó a los municipios a acompañar con la baja de sus tasas locales. “Lamentablemente, el Municipio de Paraná no adhirió y mantiene la alícuota máxima permitida en la Tasa por Alumbrado Público”, cuestionaron.
Los ediles remarcaron que en febrero de 2024 presentaron un proyecto de ordenanza que proponía eliminar la Tasa de Alumbrado Público en Paraná, con el objetivo de que los vecinos paguen únicamente por la energía consumida y no por una sumatoria de tributos que encarecen la boleta.
“Hoy reafirmamos nuestra convicción de que el Estado debe tomar medidas concretas para aliviar la carga de los usuarios, garantizar que los servicios esenciales no se conviertan en un peso insostenible, y acompañar a quienes producen, invierten y sostienen el empleo local”, expresaron desde JxER.
Finalmente, destacaron que la gestión provincial avanza en la dirección correcta “con diálogo y acuerdos que priorizan a las personas”, y ratificaron su compromiso de trabajar en el Concejo Deliberante para que Paraná se sume a este camino “con decisiones firmes que beneficien a todos los vecinos”.
Bloque de Concejales JxER: Silvia Campos, Maximiliano Rodríguez Paulín, Rosana Toso, Pablo Donadío y Fabián Carbajal.