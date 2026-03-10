Concejales de Juntos por Entre Ríos se reunieron con Rosario Romero y plantearon temas clave de la agenda de Paraná
Concejales del bloque Juntos por Entre Ríos mantuvieron este martes una reunión de trabajo con la intendenta de Paraná, Rosario Romero, en la que abordaron distintos temas vinculados a la gestión municipal y a inquietudes planteadas por vecinos de la ciudad.
Durante el encuentro, los ediles y la jefa comunal intercambiaron miradas sobre diversos aspectos de la administración local. Desde el bloque señalaron que la reunión permitió dialogar sobre políticas y líneas de trabajo que impulsa el Ejecutivo municipal, así como también trasladar demandas y propuestas que distintos sectores de la comunidad acercaron recientemente.
Reclamos por servicios y obras en la ciudad
Entre los planteos realizados, los concejales manifestaron su preocupación por los reiterados problemas en el suministro de agua potable en distintos barrios de Paraná. Indicaron que existen sectores donde los vecinos pasan días sin agua o con una presión mínima, una situación que —señalaron— se repite desde hace tiempo y afecta a miles de paranaenses.
En ese marco, solicitaron respuestas y precisiones sobre las medidas que se están instrumentando para garantizar la normal prestación de un servicio básico esencial.
Estacionamiento medido y situación de los tarjeteros
Otro de los temas abordados fue la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido, teniendo en cuenta que ya transcurrieron casi tres meses desde la sanción de la ordenanza que establece el nuevo esquema.
Los ediles pidieron información sobre el proceso de concesión del sistema y consultaron cuál será la función de los trabajadores conocidos como tarjeteros dentro del nuevo modelo de funcionamiento.
Emergencia socioambiental en zonas de arroyos
Durante la reunión también se analizó el estado de implementación de la Ordenanza Nº 10.267, sancionada en noviembre de 2025, que declaró la emergencia sanitaria, de estabilidad y socioambiental en Paraná debido a los riesgos existentes en zonas cercanas a arroyos y en el borde ribereño.
Los concejales solicitaron precisiones sobre los avances en la aplicación de la norma, especialmente respecto de si se realizó el relevamiento previsto y cómo se está trabajando actualmente en las áreas alcanzadas por la ordenanza.
Además, pidieron mantener un encuentro con el comité creado por la normativa para conocer el estado de situación y las acciones que se vienen desarrollando.
Costos de la Fiesta Nacional del Mate
En la reunión también se solicitó información detallada sobre los gastos, ingresos y egresos correspondientes a la Fiesta Nacional del Mate 2026, realizada en febrero y que convocó a una importante cantidad de público en la capital entrerriana.
“Oposición responsable”
Al finalizar el encuentro, desde el bloque señalaron que continuarán acercando las preocupaciones de los vecinos y realizando aportes al debate público sobre la gestión municipal.
“Nuestro compromiso es claro: trabajar con seriedad, defender la transparencia y poner siempre a Paraná en primer lugar. Seguiremos ejerciendo una oposición responsable, cercana y comprometida con cada vecino”, expresaron.