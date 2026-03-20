Concejales de Juntos por Entre Ríos respaldaron la gestión de Frigerio y pidieron precisiones sobre obras públicas
En un encuentro desarrollado en Casa de Gobierno, el gobernador Rogelio Frigerio recibió a integrantes del Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos, quienes expresaron su respaldo a la gestión provincial y acercaron inquietudes de los distintos departamentos.
Al término de la reunión, la presidenta del Foro, concejal de Gualeguaychú, Micaela Rodríguez, destacó: “Nos vamos muy satisfechos con la respuesta, pudimos diagramar cómo vamos a continuar trabajando de aquí en adelante con el foro; y a su vez invitarlo a participar de la próxima reunión”.
En ese marco, Rodríguez precisó que entre los temas prioritarios abordados se destacó el avance de las obras públicas y otras cuestiones vinculadas con la gestión provincial. “Los concejales están muy interesados en todas las cosas que se vienen promoviendo desde el gobierno; y nosotros lo que queríamos era tener información certera para poder llevar la respuesta a cada uno de los departamentos”, remarcó.
Del encuentro también participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, junto a otros integrantes de la comisión directiva del Foro de Concejales, provenientes de diversos departamentos entrerrianos.