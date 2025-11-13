Con una obra de emergencia, el Gobierno de Entre Ríos optimiza el sistema de agua en escuela de María Luisa
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios del Gobierno de Entre Ríos ejecuta trabajos de instalación de un nuevo tanque de reserva para optimizar el sistema de agua potable en la escuela secundaria N° 7 “Del Centenario” de Aldea María Luisa, departamento Paraná. El tanque tendrá una capacidad de más de 2.700 litros.
Esta obra de emergencia busca garantizar el correcto suministro de agua potable para estudiantes y docentes del establecimiento, consistiendo los trabajos en la provisión e instalación de un nuevo tanque de reserva con capacidad de 2.750 litros, ubicado en la torre existente, junto con el montaje de cañerías de bajada, conexiones y un colector principal.
El coordinador general del Ministerio de Planeamiento, Hernán Jacob, destacó que “con estas obras de emergencia se busca dar solución a situaciones edilicias que, en muchas ocasiones, afectan el desarrollo normal de las clases. En este caso, se instala un nuevo tanque de agua, que permitirá un mejor uso para los gurises y el personal docente que asisten diariamente a la escuela”.
La intervención, que representa una inversión provincial de siete millones de pesos y es ejecutada por la firma Kemmerer Alberto, incluye además las demolición de tapa y tabique divisorio del tanque de hormigón armado existente, la ejecución de una carpeta de nivelación. la instalación de un nuevo desagüe y el reemplazo de la puerta de ingreso.