Con una ironía, Marcos Galperín defendió a Messi de las críticas por su encuentro con Trump: “Están desorientados, extrañan a Maduro y al Ayatollah”
Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre, defendió a Lionel Messi tras las críticas que recibió por su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. “Están desorientados, extrañan a Maduro y al Ayatollah”, dijo el empresario.
Un día después de la visita del plantel a Trump para celebrar la obtención de la MLS, Galperín salió a sentar posición. Lo hizo después de las numerosas críticas que recibió el capitán del Inter Miami y de la selección por haber compartido un encuentro oficial con el presidente de Estados Unidos, que frente a las cámaras elogió a los jugadores y también habló de Cuba y de la guerra en Irán.
El CEO de Mercado Libre citó un viejo tuit de Milei sobre otras críticas que recibió el futbolista argentino. “‘Están enfermos de poder, de odio, de resentimiento y de envidia, características propias de todos los zurdos’, hermosa descripción, presidente. Se agradece”, dijo Galperín a través de su cuenta de X.
“Agrego que hoy se encuentran desorientados, extrañan a Maduro, al Ayatollah y temen por Díaz-Canel”, añadió, en referencia a la situación en Venezuela, a la guerra en Irán y a las medidas contra Cuba, uno de los asuntos a los que aludió Trump acompañado por el plantel del Inter Miami.
El tuit original de Milei que replicó Galperín era contra el columnista televisivo Diego Brancatelli, el 8 de febrero de 2025. “Acá podemos observar cómo la basura de Brancatelli amenaza a Lionel Messi, el mejor jugador de fútbol de la historia, que tenemos la bendición de que sea argentino, y que nos ha dado infinidad de alegrías a los argentinos, solo por el hecho de que recibí una camiseta firmada por él”, escribió esa vez Milei.
El presidente también definió al kirchnerismo como “una secta enferma de poder que llegan al punto de amenazar a nuestros máximos ídolos de la historia sólo porque no se suman a su pelea enfermiza”.