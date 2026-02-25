Con una grilla renovada, vuelve a La Rural una nueva edición de BAFWEEK Otoño-Invierno 2026
La nueva edición Otoño-Invierno 2026 de BAFWEEK regresa en marzo para emocionar y cautivar a los fanáticos de la moda. En el marco del 25° aniversario, esta temporada está marcada por la vuelta a escena de grandes firmas y el regreso a La Rural, el espacio que vio nacer a esta plataforma.
Del 2 al 6 de marzo BAFWEEK tendrá un nuevo formato que combina un espacio fijo en el predio La Rural y eventos itinerantes a lo largo de la Ciudad de Buenos Aires. La plataforma pondrá en valor a los talentos del diseño, las marcas consagradas y propuestas de vanguardia, expandiéndose más allá de cada desfile.
La grilla refleja los grandes temas que atraviesan la moda hoy: la sustentabilidad y la circularidad como motores creativos; el regreso a las raíces culturales y ancestrales; la vigencia de marcas históricas junto a regresos esperados; y la consolidación de lo urbano y lo deportivo como lenguaje contemporáneo. En el espacio de “Sala Fija” se encontrarán las propuestas de Garcia Bello, Valentina Schuchner, Velasco, De Crisci, Luz Ballestero, Sadales y Las Pepas, mientras que las marcas Kosiuko, Bolivia, Bullbenny y Mishka realizarán sus propuestas en locaciones externas combinando el pulso urbano y locaciones de impacto.
El regreso a La Rural, escenario histórico junto a Las Pepas
La Rural, espacio que marcó capítulos clave en la historia de BAFWEEK, vuelve a ser sede de desfiles emblemáticos, reafirmando su rol como escenario insignia de la moda en Buenos Aires. Allí habrá una sala fija pensada para una experiencia inmersiva y sostenida, que dialoga con el pulso urbano. Al mismo tiempo, esta sala será protagonista del regreso a pasarela de la marca Las Pepas, liderada por la diseñadora Eva Nowodworski. La firma que ganó su lugar en la industria a base del mix de estampas y una propuesta descontracturada y colorida para una mujer única, acaparará toda la escena con su nueva colección.
Una narrativa sustentable y cultural
La edición Otoño-Invierno 2026 se caracteriza por un fuerte énfasis en la sustentabilidad, la circularidad y el regreso a las raíces culturales. Desde la moda genderless hasta el upcycling y la recuperación de saberes ancestrales, los desfiles resignifican tradiciones y proyectan nuevas formas de crear y comunicar moda argentina.
BAFWEEK se consolida de esta manera como un espacio de encuentro donde el diseño, la identidad y la comunidad dialogan para imaginar el futuro de la moda local, conectando pasado, presente y nuevas generaciones de creadores.
Marcas y diseñadores participantes
Mishka, Kosiuko, Bolivia y Las Pepas: marcas emblemáticas que regresan a la pasarela reafirmando su vigencia y evolución, con colecciones que dialogan con la historia de la moda argentina y su proyección contemporánea.
Luz Ballestero: su vuelta a BAFWEEK reafirma cómo los talentos que surgieron en la plataforma hoy se consolidan con propuestas responsables y conscientes.
Sadaels: con un estilo que fusiona sobriedad europea y raíces criollas, se posiciona como referente internacional. Sus colecciones apuestan por una moda genderless y sustentable.
Valentina Schuchner: formada en el Semillero de Moda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vuelve con diseños inspirados en figuras literarias, representando a la nueva generación que dialoga con la tradición desde una mirada contemporánea.
García Bello: referente internacional de moda circular y upcycling, reafirma en BAFWEEK su lugar como una de las voces más poderosas de la sustentabilidad en la moda. Sus colecciones transforman materiales y prendas existentes en piezas únicas, conectando diseño con memoria y conciencia ambiental.
Velasco: apuesta por prendas sin género y sustentables, rescatando saberes ancestrales del Chaco y fusionándolos con técnicas contemporáneas, aportando frescura y nuevas narrativas.
De Crisci: pionero en llevar subculturas urbanas como el skate, el hip hop y la cumbia a la pasarela, debutó en BAFWEEK con su Proyecto Cuadrilla y luego se consolidó como finalista de Project Runway Latinoamérica.
Bullbenny: la favorita de los centennials celebra sus 15 años con un desfile conceptual que conecta ritos de paso precolombinos con modernidad urbana, reforzando la narrativa de raíces y resignificación cultural.
“BAF genera comunidad, visibilidad y oportunidades para marcas consagradas y emergentes”
“Revelar la grilla de desfiles es siempre un momento de gran expectativa porque muestra la diversidad y la fuerza creativa que hacen de BAFWEEK una plataforma viva. Este año, en el marco de los 25 años, comenzamos a celebrar nuestra historia con una edición que marca el inicio de un recorrido que se extenderá durante todo el año. Desde Grupo IRSA, acompañamos con entusiasmo este camino, convencidos de que BAF genera comunidad, visibilidad y oportunidades para marcas consagradas y emergentes”, afirma Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.
A lo largo de 2026, BAFWEEK recorrerá un año especial reafirmando su rol como plataforma de referencia para el diseño y como motor de experiencias que conectan pasado, presente y futuro de tendencias locales.
Sponsors & Alianzas
Alcorta Shopping y BAFWEEK comparten una misma mirada: entender la moda como experiencia, como cultura viva y como punto de encuentro entre marcas, diseñadores y audiencias. Desde su identidad contemporánea y su curaduría de propuestas de autor e internacionales, Alcorta potencia el espíritu de BAFWEEK como plataforma en movimiento, acompañando la creatividad argentina no solo desde el sponsorship, sino como escenario natural donde el estilo sucede, se exhibe y se transforma en vínculo real con la comunidad.
Palermo Off es el nuevo hot spot donde confluyen la moda, el estilo urbano y la gastronomía para brindar a la Generación Z propuestas innovadoras, únicas y con personalidad. Palermo Off tiene como uno de sus objetivos ser un semillero para marcas emergentes, ofreciéndoles la posibilidad de estar en un lugar icónico y de llegar de una manera única a sus consumidores con una propuesta de valor novedosa.
Además, representa una oportunidad para que las marcas se expandan y crezcan en su modelo de negocio. Su ubicación estratégica, a tan sólo una cuadra de Alto Palermo, lo convierte en un punto de encuentro privilegiado en la Ciudad.
Chandon, la marca líder en espumantes, se convierte por segunda vez en la bebida oficial de la Semana de la Moda. Consolidada como la referencia indiscutida del mercado, fusiona arte, creatividad y experiencias únicas. Su compromiso con la innovación y el universo artístico la ha posicionado no solo como un ícono en la industria, sino también como una fuente de inspiración para quienes buscan vivir momentos extraordinarios con una copa de espumante en mano. Chandon es la Maison de vinos espumosos de LVMH (Moët Hennessy-Louis Vuitton) y abarca cuatro continentes, lo que la convierte en el viñedo de espumosos más grande del mundo. En esta edición de BAFWEEK, Chandon se abre a un nuevo mundo de posibilidades.
Nespresso se suma a BAFWEEK con una nueva propuesta: invitar a los amantes del café a elevar cada momento. La marca pionera y referente del café porcionado de máxima calidad invita a disfrutar una experiencia sensorial e innovadora que combina sabor y estilo. Desde sus variedades clásicas hasta propuestas frías que son tendencia: mocktails y cocktails con café especialmente creados para la ocasión, Nespresso llega para aportar sabor a cada momento de la semana de la moda. Prepárate para despertar tus sentidos.
Además presentan BAFWEEK: Personal, invita Samsung, Santander I American Express y Stanley.
BAFWEEK, la semana de la moda argentina, es organizada por Grupo IRSA, DF y La Rural. Para más información ver aquí
Sobre BAF: la plataforma de moda viva
Hace 25 años BAF impulsa la moda argentina, conecta talento, industria y audiencias, y crea el espacio donde el diseño evoluciona. BAFWEEK es su expresión más visible: la semana de la moda que sucede dentro de BAF, el punto de encuentro, la puesta en escena. El momento en que el pulso se vuelve presente. 25 años después, BAF sigue siendo movimiento.