Con una gran bailanta por los derechos, cerró en Paraná el ciclo Octubre Mayor
El Ministerio de Desarrollo Humano llevó a cabo el cierre de Octubre Mayor con una bailanta por los derechos en Paraná, una jornada festiva que reunió a grupos y asociaciones de personas mayores de distintos puntos de la provincia, celebrando la participación y el reconocimiento de sus derechos.
La actividad, organizada por la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Políticas de Cuidado, ofreció un espacio de encuentro, recreación y visibilización de las políticas públicas orientadas a fortalecer la autonomía y la integración social de las personas mayores.
La vicegobernadora Alicia Aluani destacó la relevancia de este tipo de iniciativas “que no solamente nos permiten reflexionar sobre los adultos mayores, sino también resignificar y valorar a cada uno de ellos, por su trabajo, por el compromiso y porque han creado las bases de esta sociedad”.
Asimismo, remarcó que “envejecer con dignidad no es un privilegio, sino un derecho”, y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial de generar políticas que garanticen que “cada persona mayor siga siendo parte activa de nuestra sociedad y guía para las futuras generaciones”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, subrayó: “Nuestro objetivo es que logren la mayor autonomía posible, que desarrollen su vida con actitud positiva. Y eso es lo que vemos hoy acá: la alegría de juntarse, socializar y disfrutar, sin dejar de valorar su madurez y la experiencia vivida”.
También participaron la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta, y la directora de Adultos Mayores, Graciela Mantaras.
Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una tarde de música, baile y espectáculos en vivo, en un ambiente de alegría y compañerismo que celebró la autonomía, la participación activa y la calidad de vida en esta etapa.
A lo largo del mes, Octubre Mayor incluyó diversas actividades culturales, recreativas y de sensibilización impulsadas por el Ministerio, orientadas a promover el buen trato, la integración comunitaria y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores entrerrianas.