Con una frase polémica, Luis Petri respaldó la designación de Carlos Presti en Defensa
En los últimos días de su gestión al frente del Ministerio de Defensa, Luis Petri anticipó la inminente llegada de la primera tanda de aviones F-16 al país, operación que calificó como “la compra de armamento más importante de los últimos 40 años”. Además, sostuvo que no existe ninguna incompatibilidad en la designación del teniente general Carlos Presti como futuro titular de la cartera. “Sin lugar a dudas a los kirchneristas les gustaba otro perfil, les gustaba poner montoneros. A nosotros nos gusta poner militares”, lanzó.
Un cierre de gestión marcado por los F-16
El Ministerio de Defensa vive días de intensa actividad tras la confirmación de Presti como ministro designado, el primer militar en asumir ese rol desde el regreso de la democracia. Petri, que pasará a la Cámara de Diputados, busca cerrar su gestión con un gesto contundente.
El domingo a partir de las 9, en el Área Material Río Cuarto (Armacuar), el presidente Javier Milei y buena parte del Gabinete acompañarán al funcionario para recibir los primeros seis F-16 A/B Fighting Falcon, adquiridos a Dinamarca con el objetivo de modernizar el equipamiento de la Fuerza Aérea Argentina.
Las aeronaves llegarán al país este viernes, y se preparan sobrevuelos para exhibir el nuevo poder aéreo, un reclamo histórico desde la desprogramación de los cazas Mirage en 2015.
Aviones de cuarta generación y equipamiento disuasivo
Petri reivindicó la compra al señalar que “es absolutamente necesario este armamento. De lo contrario uno declama soberanía pero no la ejerce si no tiene aviones caza supersónicos que puedan custodiar el espacio aéreo”. Y agregó: “Es la compra más importante de los últimos 40 años”.
El acuerdo contempla la llegada de 24 aeronaves, distribuidas en tandas de seis durante los próximos cuatro diciembres. Se trata de aviones de cuarta generación, actualizados al estándar Tape 6.5, equipamiento similar al de fuerzas aéreas de la OTAN.
Los F-16 cuentan con un radar de más de 100 kilómetros de alcance, capacidad para rastrear múltiples blancos y un paquete de armamento valuado en US$310 millones, que se suma a una compra inicial de US$340 millones. El arsenal incluye misiles AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, bombas guiadas, pods de reconocimiento y sistemas de guerra electrónica.
Sin “incompatibilidades” en la llegada de Presti
Respecto de la designación de Carlos Presti, Petri fue categórico: “No hay ninguna polémica. Nos sentimos orgullosos de que un teniente general como Carlos Presti, que nos acompañó desde el 10 de diciembre como jefe del Ejército, hoy se haga cargo del Ministerio de Defensa”.
El futuro ministro ya adelantó que no pasará a retiro: pedirá el pase a disponibilidad, una figura equivalente a una licencia militar. Se espera que Javier Milei le tome juramento el 10 de diciembre.
“No hay ningún tipo de incompatibilidad, al contrario. Pueden y deben participar de los procesos decisionales y el comandante en jefe así lo ha dispuesto”, sostuvo Petri, quien además pidió “dejar de perseguir a las fuerzas por portación de apellido”.
El comentario se vincula con el pasado familiar de Presti: su padre, Roque Presti, participó de la represión ilegal durante la última dictadura militar. Petri denunció que “durante muchísimo tiempo no se les daban los ascensos por portación de apellido a muchos militares que eran excelentes profesionales”.