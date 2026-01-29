Con una compra de USD 52 millones, el Banco Central ya superó el 10% de la meta anual de reservas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continuó reforzando sus tenencias en moneda extranjera al comprar USD 52 millones, encadenando 19 jornadas consecutivas con saldo positivo. La estrategia apunta a fortalecer las reservas internacionales, que alcanzaron su nivel más alto en casi cuatro años y medio y marcan el mejor registro desde agosto de 2021.
En este período de 19 ruedas cambiarias, la autoridad monetaria acumuló USD 1.134 millones, en el inicio de la denominada “fase 4” del programa económico. De este modo, las reservas brutas —sin considerar pasivos— se ubicaron en USD 46.240 millones, con un incremento diario de USD 81 millones, el más elevado durante la gestión de Javier Milei.
La acumulación de divisas también se vio impulsada por la suba del precio internacional del oro, activo que funciona como refugio ante la volatilidad financiera global. El BCRA posee 1,98 millones de onzas troy, cuyo valor superó los USD 5.600 por onza y luego se estabilizó en torno a USD 5.300, impactando de manera positiva en el balance de la entidad.
En paralelo, el mayor ritmo de compras de dólares respondió a una mayor liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y a la colocación de deuda de empresas privadas. Según estimaciones oficiales, aún restan ingresar cerca de USD 3.600 millones correspondientes a firmas que se endeudaron en el exterior, lo que incrementa la oferta de divisas en el mercado.
Las proyecciones oficiales para 2026 prevén una adquisición de dólares de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones, condicionada al avance del proceso de remonetización. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, sostuvo que la sostenibilidad del fortalecimiento de reservas dependerá tanto de la demanda de pesos como del ingreso de dólares, y destacó que el Central ya superó el 10% del piso fijado en la meta anual.
Para preservar la estabilidad cambiaria, el organismo estableció un límite diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para las compras de divisas. En algunos casos, ese umbral fue superado, situación que desde el sector privado atribuyen a operaciones realizadas fuera del circuito tradicional. El propio BCRA aclaró que cuenta con la facultad de adquirir dólares de manera directa, acordando precios y montos con empresas o entidades, con el fin de evitar distorsiones en el mercado.
En este contexto de estabilidad financiera, la política de acumulación de reservas se convirtió en un factor clave para la reducción del riesgo país, que perforó los 500 puntos básicos y se ubicó en torno a las 490 unidades, según el indicador que elabora JP Morgan. La mejora refleja una mayor confianza de los inversores en la política económica oficial y acerca a la Argentina a los mercados internacionales de crédito.
Tras el triunfo del oficialismo en las últimas elecciones legislativas, el índice retrocedió más de 600 puntos básicos, consolidando un escenario que, de mantenerse, facilitaría el acceso al financiamiento externo a tasas más competitivas y mejoraría la posición del país frente a los mercados.