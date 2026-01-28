Con una cita a Cinema Paradiso, Sturzenegger anunció la disolución de un comité del INCAA
A través de una referencia a una de las películas más emblemáticas del cine italiano, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comunicó este martes una modificación de fondo en el funcionamiento del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Mediante el decreto presidencial 50/26, el Gobierno dejó sin efecto la potestad del organismo para calificar películas según edades y públicos, al disolver la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas.
El anuncio fue realizado a través de redes sociales con una extensa cita de Cinema Paradiso, el clásico dirigido por Giuseppe Tornatore, estrenado en 1988. “Este pueblo está maldito. ¡Vete!, vete y no vuelvas nunca”, escribió el ministro, reproduciendo la arenga del personaje Antonio al joven Salvatore, una de las escenas más recordadas del film.
Cinema Paradiso, la maravillosa película de Giuseppe Tornatore, cuenta la historia de Salvatore y su relación con Antonio, el proyectista de cine a quien había ayudado de niño en su pueblo natal de Giancaldo en Sicilia. Antonio lo había impulsado a que se vaya del pueblo (“vete y… pic.twitter.com/D6JeHka1iD— Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 27, 2026
Sturzenegger explicó que utilizó esa escena como metáfora para justificar la decisión oficial. Según señaló, hasta la entrada en vigencia del decreto, la calificación de las películas estaba en manos de “un comité donde había incluso un representante de la Iglesia”. “Vivíamos en la película de Tornatore”, ironizó.
En ese marco, el ministro repasó el argumento del film para reforzar su postura: recordó que, al final de Cinema Paradiso, Salvatore descubre un rollo con todos los fragmentos censurados por el cura del pueblo —besos, desnudos parciales y primeros planos— como símbolo de una censura moral ejercida desde el poder. “Ese comité hoy desaparece y se elimina la veeduría estatal para películas para mayores”, afirmó.
Sturzenegger sostuvo que, a partir de ahora, si un productor define que su película es apta solo para mayores de 17 años, no habrá revisión posterior por parte del Estado. “Sacamos al Estado del medio, que nada tiene que hacer supervisando lo que vemos”, argumentó, al remarcar que la responsabilidad recaerá en los propios realizadores y en las familias.
El decreto también introduce un cambio en el régimen de acceso de menores a las salas: los niños y adolescentes podrán ver películas de cualquier categoría si están acompañados por al menos uno de sus padres o tutores, algo que antes estaba limitado. “Deja de ser el Estado el que decide qué podés ver y pasa a hacerlo la gente que te quiere y te cuida”, expresó.
En su mensaje, el ministro destacó además la gestión del actual director del INCAA, Carlos Pirovano, y cuestionó a las administraciones anteriores. “Los gobiernos progresistas nada hicieron con esto porque creen que el Estado sabe más que las personas y las familias. Por eso progresismo y autoritarismo se tocan”, sostuvo.
Para cerrar, Sturzenegger reafirmó la postura del Gobierno nacional en materia cultural: “Queremos sacar al Estado de la cultura, porque cuando el Estado se mete no hace política cultural, sino propaganda política”.