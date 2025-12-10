Con un posteo desde Noruega, Javier Milei celebró sus primeros dos años en la presidencia
El presidente Javier Milei cumple este miércoles dos años de gestión y lo celebró en su cuenta de X: “Muchas gracias”, posteó el jefe de Estado. El mandatario compartió sus palabras con una imagen junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023.
Milei se encuentra hoy en Oslo, Noruega, donde participará de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz para la dirigente venezolana María Corina Machado.
Muchas gracias por estos dos años !!!
LA LIBERTAD AVANZA
VIVA LA LIBERTAD CARAJO
Cc: @KarinaMileiOk pic.twitter.com/c1LITbTO2g
— Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025
Durante su discurso de asunción, Javier Milei expresó que: “Comienza una nueva era en Argentina” y añadió, “damos por terminada una era de declive, comenzamos la reconstrucción de nuestro país”.
Desde las escalinatas del Congreso nacional, el presidente destacó que: “Los argentinos han expresado una voluntad de cambio que no tiene retorno”. Y puntualizó: “Comienza una era de paz, prosperidad, crecimiento, desarrollo, libertad y progreso”.
Con respecto a las medidas económicas, Milei remarcó que: “Ningún gobierno recibió una herencia peor a la que recibimos nosotros”. “La única opción viable es atacar el déficit fiscal”, dijo.
Y señaló que: “La solución implica un ajuste en el sector publico nacional de 5% del PBI que caerá en el sector estatal”.
Además, agregó que: “Es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central para terminar con la inflación” y con el cepo cambiario al que definió como “otra herencia de este gobierno”. Y agregó: “El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación, y tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar esta catástrofe, no hay solución alternativa al ajuste”. “Un ajuste ordenado que caiga con toda su fuerza sobre el Estado, y no sobre el sector privado”, reiteró el primer mandatario.
Luego de enumerar los principales ejes de su plan económico, Milei concluyó su discurso con un mensaje de esperanza: “Habrá luz al final del camino”.