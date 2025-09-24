Con un golazo y notable faena de Franco Mastantuono, el Real Madrid aplastó al Levante y mantiene el liderazgo
El Real Madrid derrotó 4-1 al Levante Unión Deportiva en el encuentro por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo de Xabi Alonso reafirmó su primer puesto en la tabla, con 18 unidades. Los 4 tantos del “Merengue” fueron realizados por Vinícius Júnior, el exRiver, Franco Mastantuono y Kylian Mbappé (doblete). Mientras que Etta Eyong fue el autor del único gol de las “Granotas”.
Durante el transcurso del primer tiempo, el Real Madrid desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó a las líneas defensivas de su contrincante.
A los 28 minutos, el conjunto de camiseta blanca abrió el marcador del estadio Ciutat de València. Vinícius Júnior terminó una jugada colectiva con un disparo preciso que sorprendió al arquero Mathew Ryan.
Hasta que llegó el segundo gol del Real Madrid en el minuto 37, tras una recuperación de Álvaro Carreras que desencadenó un contragolpe liderado por Vinicius Júnior. El brasileño, con visión de juego, habilitó a Mastantuono, quien a pura velocidad se metió en el área, eludió la marca de Adrián De la Fuente y definió con un derechazo elevado y preciso. El estreno goleador de Mastantuono en el club fue con potente disparo con su pierna menos hábil, lo que fue destacado en la transmisión televisiva.
El gol llegó en una jornada muy especial para la historia de la Casablanca: es que un día cómo hoy debutaba uno de sus máximos ídolos, Alfredo Di Stéfano. Además, Mastantuono, con 18 años y 40 días, se convirtió en el cuarto futbolista más joven de toda la historia del Merengue en marcar por La Liga española. El podio lo componen Rivera (17 años y 111 días), Raúl (17 años y 131 días) y Endrick (18 años y 35 días), según informó MisterChip.
La figura de Mastantuono se hizo notar a lo largo de la primera mitad. El juvenil argentino dispuso de varias oportunidades para marcar, incluyendo un remate de zurda desde el centro del campo rival que pasó cerca del arco defendido por Ryan a los 32 minutos. Previamente, el travesaño le había negado el gol en el minuto 20, prolongando la espera por su primer tanto con la camiseta blanca.
En el complemento del encuentro, “Los Vikingos” regresaron al terreno de juego con la misma actitud que demostró durante la primera parte, pero fueron sorprendidos.
A los 9 minutos, el Levante achicó la ventaja. El camerunés Etta Eyong aprovechó el desvío de la pelota y cabeceó dentro del área chica.
Sin embargo, a los 64 minutos, el Real Madrid amplió su ventaja. El francés Kylian Mbappé convirtió desde el punto penal.
Un minuto después, el Real Madrid concretó el 4-1 en el tanteador y selló su triunfo en condición de visitante. Kylian Mbappé terminó un contragolpe con un positivo mano a mano con el arquero Mathew Ryan, quien salió del área chica para achicar la oportunidad del atacante, pero no pudo evitar el cuarto gol.
Con el partido 4-1 a favor, Xabi Alonso dispuso de un par de modificaciones, entre ellas el ingreso de Tchouaméni en reemplazo de Franco Mastantuono.