Con un golazo del ‘Cuti’ Romero, el Tottenham empató sobre la hora
Si bien su función principal es evitar goles, más que convertirlos, Cristian “Cuti” Romero se acostumbró a anotar en momentos decisivos. El zaguero central del seleccionado argentino convirtió este sábado su tercer gol en apenas siete días, un tanto al filo del final que le permitió a Tottenham rescatar un empate 2 a 2 como visitante frente a Burnley, en un partido correspondiente a la 23ª fecha de la Premier League.
El encuentro, disputado en el estadio Turf Moor, enfrentó a dos equipos de campaña irregular, con poco margen para especular. En ese contexto, el conjunto londinense abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo, cuando el defensor neerlandés Micky van de Ven capturó un rebote en el área y definió con un potente zurdazo.
Antes del cierre de la primera mitad, Burnley logró la igualdad tras un centro desde la derecha del capitán Kyle Walker, una respuesta defensiva deficiente y la definición en soledad del congoleño Axel Tuanzebe. Ya en el complemento, a los 31 minutos, el local dio vuelta el resultado con un gol del delantero sudafricano Lyle Foster.
El partido parecía encaminarse a una nueva derrota de Tottenham —habría sido la décima en 23 presentaciones—, pero cuando faltaban apenas 18 segundos para el final, Romero, que ya se había proyectado como un atacante más, anticipó a Tuanzebe y conectó de palomita un centro desde la derecha del francés Wilson Odobert, decretando el 2 a 2 definitivo.
Pocos minutos después, cuando Burnley presionaba en busca del triunfo, el entrenador visitante Thomas Frank decidió reemplazar al defensor cordobés, extenuado y golpeado, por el rumano Radu Dragusin. El desgaste fue tal que Romero ni siquiera alcanzó a quitarse el brazalete de capitán para entregárselo a un compañero.
Se trató del tercer partido consecutivo con gol del Cuti Romero para Tottenham. El argentino había marcado el único tanto en la derrota 2 a 1 ante West Ham y repitió el martes en el triunfo 2 a 0 frente a Borussia Dortmund, por la Champions League.
La igualdad, sin embargo, no resultó demasiado favorable para ninguno de los dos equipos. Tottenham ocupa la 13ª posición de la Premier League, con 28 puntos, a siete unidades de los puestos de clasificación a copas europeas. Burnley, en tanto, se mantiene penúltimo, con 15 puntos, también a siete de la zona que garantiza la permanencia.