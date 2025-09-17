Con un gol de Messi, el Inter Miami le ganó a Seattle Sounders por 3-1 y entró a zona de playoffs
El Inter Miami derrotó a Seattle Sounders por 3 a 1 en el Chase Stadium, por la 27a fecha de la Major League Soccer. Los goles del local fueron convertidos por el defensor Jordi Alba, a los 11 minutos de la primera parte, el astro argentino Lionel Messi en 40 minutos y el lateral Ian Fray, a los seis minutos del complemento, mientras que para la visita descontó el volante Obed Vargas, en 23 minutos.
Con el triunfo, el elenco dirigido por Javier Mascherano alcanzó la quinta posición de la Conferencia Este, con 49 puntos, mientras que Seattle es cuarto en la zona oeste, con cuatro unidades menos.
El panorama para Inter Miami es alentador ya que todavía debe disputar siete partidos en la fase regular, cuatro de ellos en condición de local. Los rivales son DC United, New York City, Toronto, Chicago Fire, New England, Atlanta United y Nashville en donde deberán ir en busca de asegurar un boleto directo a los playoffs y soñar con el liderazgo en la MLS.
En la próxima fecha, “Las Garzas” deberán recibir al DC United el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 horas (horario argentino).
El primer gol del partido llegó a los 11 minutos, con una recuperación y posterior pase filtrado hacia la izquierda de Messi, para la subida a toda velocidad de Jordi Alba, quien controló y sacó un remate bajo y cruzado, para el 1-0.
Messi ➡️ Jordi ⚽ pic.twitter.com/FO6uyqKM1X
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025
En 27 minutos, un gran pase largo del volante Sergio Busquets dejó mano a mano a Messi, quien enganchó hacia la derecha y remató con el borde externo del pie izquierdo, con un tiro que dio en el palo derecho del arquero Stefan Frei.
A los 40 minutos, un buen centro rasante de Jordi Alba habilitó a Messi, que empujó la pelota al gol por el segundo palo.
Jordi ➡️ Messi pic.twitter.com/4EuMzFxujr
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2025
El astro argentino tuvo una nueva llegada peligrosa dos minutos después, con un desprendimiento por derecha que culminó con un remate bajo y cruzado, desviado por el guardameta rival.
Cuando iban seis minutos de la segunda mitad, un tiro de esquina al segundo palo le llegó preciso al defensor Ian Fray, cuyo cabezazo alto se convirtió en el 3-0 parcial.
El descuento de la visita llegó a los 23 minutos, luego de un desborde por derecha del delantero Jordan Morris, que puso un centro atrás empujado contra la red por el volante mexicano Obed Vargas.