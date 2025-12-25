Con un emotivo video, Casa Rosada difundió su mensaje navideño
La Casa Rosada compartió en la madrugada de Navidad un mensaje navideño acompañado por un video de fuerte contenido simbólico, en el que se observa a granaderos trasladando la figura del Niño Jesús desde el interior de la sede de gobierno hasta su ubicación en el pesebre gigante instalado en el ingreso al edificio.
La escena se desarrolló exactamente a la medianoche, cuando el paso firme y solemne de la Guardia Presidencial recorrió los pasillos del edificio histórico, marcando el inicio de la celebración por el nacimiento de Jesús.
El video difundido muestra a los granaderos, vestidos con su tradicional uniforme, cargando cuidadosamente la imagen del Niño Jesús hasta el pesebre dispuesto en la explanada de la Casa de Gobierno.
El pesebre de la Casa Rosada, de gran tamaño y visible para quienes transitan la zona, se convirtió nuevamente en el centro del mensaje, reforzando el valor cultural y religioso de la fecha para gran parte de la sociedad argentina.
¡FELIZ NAVIDAD!
Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad. pic.twitter.com/BNBWOCG3F2
— Casa Rosada (@CasaRosada) December 25, 2025
Junto al video, la cuenta oficial de la Casa Rosada publicó un mensaje dirigido a todos los argentinos, en el que expresó deseos de unidad y esperanza: “Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”.