Con un doblete, Garnacho selló la clasificación de Chelsea a semis de EFL Cup
El argentino Alejandro Garnacho marcó su primer doblete con Chelsea y fue decisivo en la clasificación a semifinales de la EFL Cup. El equipo de Enzo Maresca superó por 3 a 1 al Cardiff City en Gales, en un partido más trabajado de lo esperado ante un rival de la Tercera División.
Chelsea sufrió durante largos pasajes y le costó encontrar claridad, especialmente en el primer tiempo. El cero se mantuvo hasta el inicio del complemento, cuando un error marcado del local destrabó el encuentro.
Dylan Lawlor falló en la salida, Facundo Buonanotte capturó la pelota limpia y asistió a Garnacho, que definió cruzado ante la salida de Trott para abrir el marcador.
ASISTENCIA de Facundo Buonanotte – GOL de Alejandro Garnacho.
Conexión argentina en Chelsea vs Cardiff. pic.twitter.com/rC4zVzIEXb
— El Enganche (@EngancheDiez) December 16, 2025
La tranquilidad duró poco. Cardiff City reaccionó y alcanzó el empate con un remate de David Turnbull, lo que volvió a complicar al conjunto londinense. Recién a ocho minutos del final, Chelsea logró inclinar definitivamente el partido con un disparo cruzado de Pedro Neto que, tras un leve desvío, se transformó en el 2-1.
Ya con espacios y el rival volcado en ataque, Garnacho sentenció la historia. El extremo argentino encaró por el vértice izquierdo y sacó un derechazo para sellar el 3 a 1 definitivo y firmar su primer doblete desde su llegada al club.
¡DOBLETE DEL BICHITO PARA LIQUIDARLO! Garnacho definió a colocar y marcó el 3-1 del Chelsea ante Cardiff en los cuartos de final de la Copa de la Liga.
#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7GRzIdWu5h
— SportsCenter (@SC_ESPN) December 16, 2025
Con estos goles, Garnacho suma cuatro tantos en 17 partidos con Chelsea. A los 21 años, acumula 30 goles como futbolista profesional, 26 de ellos convertidos durante su etapa en Manchester United. Chelsea avanzó así a las semifinales de la EFL Cup, instancia que contará exclusivamente con equipos de la Premier League.