Con un Dibu Martínez decisivo y el Aston Villa venció 3-2 al Salzburgo en la Europa League
En la última jornada de la fase liga de la UEFA Europa League, Aston Villa protagonizó una remontada vibrante en Villa Park al revertir un 0-2 y vencer 3-2 al Salzburgo, en un partido que tuvo como gran figura a Emiliano “Dibu” Martínez, determinante con atajadas clave cuando el desarrollo era adverso. El equipo inglés ya había asegurado su clasificación a los octavos de final, mientras que Emiliano Buendía fue titular y aportó una asistencia.
Con Unai Emery apostando por una formación alternativa, el conjunto austríaco dominó buena parte del primer tiempo y generó numerosas situaciones de peligro. Sin embargo, se topó una y otra vez con un Dibu Martínez en estado de gracia. A los 19 minutos, el arquero argentino protagonizó una doble atajada espectacular tras un remate de Soumaïla Diabaté y el posterior rebote que capturó Karim Konaté, sosteniendo al local en partido.
La visita logró abrir el marcador a los 32 minutos luego de un grosero error defensivo: Tyrone Mings perdió la pelota en su área, Edmund Baidoo asistió a Konaté y, tras una definición defectuosa, Víctor Lindelöf terminó empujando el balón en contra de su arco. Pese al golpe, el Salzburgo no aflojó y el arquero argentino volvió a aparecer con intervenciones decisivas antes del descanso, incluyendo un mano a mano frente a Konaté y un cierre providencial ante Baidoo.
El segundo tiempo mantuvo la misma tónica y el Salzburgo amplió la ventaja con un golazo: tras un centro de Kerim Alajbegovic, Moussa Kounfolo Yeo definió de taco en el área chica para el 2-0. Aston Villa parecía contra las cuerdas, pero encontró reacción a partir del juego asociado. Buendía combinó con Morgan Rogers y habilitó al británico, que descontó con un remate rasante validado tras la revisión del VAR. El argentino fue reemplazado poco después.
Con el envión anímico del descuento, el equipo de Emery fue por más. Tyrone Mings se redimió de su error inicial y selló el 2-2 de cabeza, cambiando por completo el clima del partido. La remontada se consumó antes del final con el gol de Jamaldeen Jimoh-Aloba, que estableció el 3-2 definitivo y desató la celebración en Birmingham.
Aunque Aston Villa necesitaba ganar para aspirar al primer puesto de la tabla, el Lyon se quedó con la cima por diferencia de gol tras vencer 4-2 al PAOK. De este modo, los Villanos finalizaron segundos con 21 puntos, mientras que la derrota dejó al Salzburgo eliminado del certamen.
El conjunto inglés retomará ahora su agenda en la Premier League: el próximo domingo, desde las 11:00 (hora argentina), recibirá al Brentford, en un duelo clave en la pelea por los puestos de arriba.