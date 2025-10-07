Con un controvertido show en el Movistar Arena, Javier Milei desafió agresivamente al kirchnerismo
A solo tres semanas de las elecciones generales y ante la inminente veda, el presidente Javier Milei intensifica su campaña electoral, que comenzó con la presentación de su libro en el Movistar Arena. “Escuchaste kirchnerista, pudiste ganar un round pero no vas a ganar la batalla y mucho menos la guerra”, dijo para comenzar su presentación.
Una vez que estuvo en el escenario, abrió su show musical cantando Demoliendo Hoteles, de Charly García, junto a “La Banda Presidencial”.
En medio de la crisis, Milei transforma el hambre en espectáculo.
Presenta “El Milagro” en el Movistar Arena, porque nada dice tanto de ‘austeridad’ como un show con luces mientras falta el pan. pic.twitter.com/JgmyDmXmpt
— Ismael Campos (@IsmaelCampos98) October 7, 2025
La diputada Lilia Lemoine lo acompañó en los coros. A su vez, Joaquín Benegas Lyinch, candidato a senador nacional de La Libertad Avanza por Entre Ríos estuvo al frente de la guitarra y su hermano “Bertie”, diputado por la provincia de Buenos Aires, fue el baterista. También formó parte del conjunto el periodista y escritor Marcelo Duclos (bajo).
MILEI ROCKEÓ EL MOVISTAR ARENA
⚖️ Cantó en vivo y presentó a toda su banda entre ovaciones.
El León rugió y el público explotó al grito de “¡Viva la libertad, carajo!”.@JMilei @marianoperez912 pic.twitter.com/SYjWpBx97l
— BREAK POINT (@BreakPointMP) October 7, 2025
Luego continuó con la música e interpretó Rock del gato de Los Ratones Paranoicos y siguió con Blues del equipaje de La Mississippi.
“Gilda”
Porque Javier Milei y Lilia Lemoine cantaron No me arrepiento de este amor de Gilda en el Movistar Arena de Buenos Aires.
— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) October 7, 2025
Más adelante, cantó el hit de Gilda, No me arrepiento de este amor junto a Lemoine.
El repertorio continuó con la reversión de Dame fuego de Ataque 77. Sobre el final de la canción, el presidente cambió la letra y empezó a cantar “tiran piedras, kukas tiran piedras”. Mientras tanto, en la pantalla de atrás se veían imágenes de disturbios y represión durante distintas manifestaciones.
“Tira piedras, kuka”
Por este momento de Javier Milei durante su presentación en el Movistar Arena. pic.twitter.com/2IZPJKjN7U
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 7, 2025
En el medio de su presentación musical, se refirió al conflicto en Medio Oriente y repudió el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamas a Israel y cantó Hava Nagila (canción popular judía) en homenaje a las víctimas de aquella agresión.
Para cerrar, Milei cantó Libre de Nino Bravo, aunque, al igual que al resto de las canciones, le dio una impronta rockera.
Milei canta “Libre” de Nino Bravo en el Movistar Arena y explica que está basada en la historia de Peter Fechter, el joven asesinado por soldados soviéticos intentando cruzar el Muro de Berlín que la URSS construyó para impedir que la gente escapara del comunismo. pic.twitter.com/2hRuotk1ZQ
— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) October 7, 2025
Finalmente, cambió la letra de Tu vicio de Charly García y cantó: “Yo soy un liberal. Soy de todos el más liberal. No me podés pisar porque soy capitalista”.
“Soy de todos el más liberal. No me podés pisar porque soy capitalista”️
❗️El cierre del show musical de Javier Milei en el Movistar Arena pic.twitter.com/KbIFFZzgNG
— El Destape (@eldestapeweb) October 7, 2025
Una vez que finalizó la presentación musical, Milei continuó con el acto con la presentación de su libro “La Construcción del Milagro” junto al vocero presidencial Manuel Adorni. “Voy a tener que escribir más libros para tener más de esto”, dijo agradeciendo la presencia de 15.000 personas en el Movistar Arena.
“VAMOS A HACER DE ARGENTINA EL PAÍS MÁS LIBRE DEL MUNDO!!”
MILEI CERRÓ UN HISTÓRICO ACTO EN EL MOVISTAR ARENA JUNTO A LA MILITANCIA @JMilei @madorni pic.twitter.com/QbJV9b7q9J
— Agarra la Pala (@agarra_pala) October 7, 2025
El presidente enfocó este tramo del acto en su gestión, destacó los logros centrales, e instó a votar a su espacio en las elecciones del 26 de octubre. “Estamos a mitad de camino, terminemos de cruzar el río”, enfatizó y agregó que “la salida es la libertad”.
La idea del Gobierno es que el mandatario pueda inyectar energía al armado de La Libertad Avanza (LLA) en varios distritos, buscando un revulsivo tras el reciente escándalo que involucró a José Luis Espert, y que derivó en que baje su candidatura.
Fuentes de la campaña nacional confirmaron que el plan es que Milei visite la mayor cantidad de lugares posibles en esta corta “ventana de tiempo”. Por lo que esta semana, el libertario visitaría cinco provincias, antes de un nuevo viaje a Estados Unidos.