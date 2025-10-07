Maran Suites & Towers

Con un acto, este jueves se instituirá el “Día del Empleado de Clínica Modelo”

Clínica Modelo anunció la realización del acto de instauración del Día del Empleado de Clínica Modelo, que se llevará a cabo el próximo jueves 9 de octubre a las 12:30 horas en El Patio de la Fe.

En esta ocasión se realizará el descubrimiento de una placa conmemorativa en honor a Liliana Rodríguez, enfermera de nuestra institución que, con vocación y entrega, dejó una huella imborrable en nuestra comunidad de trabajo y en cada paciente al que brindó sus cuidados.

“Este acto busca no solo mantener viva su memoria, sino también reconocer el compromiso y dedicación de todo el personal de Clínica Modelo, quienes día a día sostienen con esfuerzo y profesionalismo la tarea de cuidar la salud de la comunidad”, expresaron desde el prestigioso nosocomio sito en pleno centro de la ciudad de Paraná.

Detalles del acto

Fecha: Jueves 9 de octubre
Hora: 12:30
Lugar: Aula Central y Patio de la Fe – Clínica Modelo.

