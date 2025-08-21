Con respaldo del RIGI, la minera suiza Glencore planea exportaciones de cobre por US$ 5.000 millones anuales a partir del 2031
La minera Glencore formalizó esta semana su pedido de ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para respaldar desembolsos por 13.500 millones de dólares y aseguró que sus proyectos de cobre podrían cubrir en la próxima década el 3% de la demanda global.
Durante el Council of the Americas, el CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez De Solay, destacó que los desarrollos de Agua Rica (Catamarca) y la primera fase de El Pachón (San Juan) alcanzarán una producción de 500.000 toneladas anuales, con inicio de operaciones previsto entre 2031 y 2032. Esto permitiría exportaciones superiores a US$ 5.000 millones anuales.
Inversiones y capacidad productiva
El proyecto Agua Rica, continuidad de La Alumbrera —última mina de cobre en producción en el país hasta 2018—, demandará una inversión de US$ 4.000 millones. En tanto, El Pachón requerirá US$ 9.500 millones y podría ampliarse en el futuro, llevando la producción local de Glencore hasta 1 millón de toneladas anuales.
La demanda mundial de cobre, mineral clave por su conductividad eléctrica, asciende hoy a 27 millones de toneladas por año, con previsiones de crecimiento hasta 35 millones en 2035 y 50 millones en 2050, impulsada por la transición energética. El cobre refinado se utiliza en paneles solares, aerogeneradores eólicos y baterías de almacenamiento.
Ejecutivos del sector advierten que la oferta global necesitaría sumar al menos 5 minas de gran escala de 200.000 toneladas anuales, algo improbable, lo que anticipa un escenario de presión alcista sobre los precios internacionales.
El 60% del consumo mundial se concentra en China, y sus principales usos actuales están en la construcción, el transporte y la red eléctrica, según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).
“Argentina es el único país del mundo que puede agregar 2 millones de toneladas de cobre en los próximos 10 años y va a capturar los mejores precios”, afirmó Pérez De Solay en el Alvear Palace Hotel.
Otros proyectos en marcha
La mitad de esa nueva oferta de cobre podría provenir de Glencore, mientras que avanzan otros proyectos estratégicos como Vicuña (BHP y Lundin Mining en Josemaría y Filo del Sol, San Juan), Los Azules (McEwen Copper, San Juan), San Jorge (Mendoza) y Taca Taca (Salta).
El CEO de Glencore Argentina calculó que la minería del cobre generará entre US$ 35.000 y 40.000 millones de inversiones, de los cuales “un 70% quedará en el país” en forma de impuestos, regalías, compras locales y desarrollo de proveedores. Además, proyectó la creación de 100.000 empleos en la próxima década.
Energía y minería en el centro del crecimiento
Pérez De Solay expuso luego de la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las proyecciones de crecimiento exportador argentino a partir de la energía y la minería. Compartió panel con Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy), Martín Genesio (AES Argentina) y Guillermo Caló (Rio Tinto).
- Pan American Energy (PAE) lidera la primera fase de exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL), con ingresos estimados en US$ 2.500 millones anuales, y participa en el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que prevé exportaciones por US$ 12.500 millones anuales.
- AES busca extender su concesión en la hidroeléctrica Alicurá.
- Rio Tinto, a través de su proyecto de litio Rincón, apunta a exportar por US$ 5.000 millones anuales.