Con obras en distintas localidades, el Encuentro Entrerriano de Teatro tendrá una previa Federal
La Semana del Teatro, previa al Encuentro Entrerriano de Teatro, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), con participación de salas independientes de la provincia. Habrá funciones de diversos géneros y para distintas edades, que se realizarán con entrada libre y gratuita en distintas localidades.
En los días previos al 40° Encuentro Entrerriano de Teatro, salas independientes de la provincia abrirán sus puertas. En distintos rincones de Entre Ríos, grupos y elencos locales mostrarán sus obras, compartiendo escenario, historias y territorios. Es una propuesta federal que continúa el camino iniciado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al ConTIER, fortaleciendo la trama que une al teatro independiente entrerriano.
Programa
Alberto – Chajarí | Lunes 18 de agosto 20.30 hs | Sala La Cultural (1° de Mayo 3245).
Mastroianni y el gas – Paraná |Lunes 18 de agosto 21 hs | Sala Saltimbanquis (Feliciano 546).
La niña jamón – Gualeguaychú | Lunes 18 de agosto 21 hs | Sala Eutopia Teatro (San José 168).
Sol de Noche – Victoria | Martes 19 de agosto 20 hs | Sala Agrupación Cultural Victoria (Italia 474).
Un mundo raro – Concepción del Uruguay | Martes 19 de agosto 21 hs |Las Yotivenco Espacio Teatral (Estrada 1489).
Fin del miedo – Viale | Miércoles 20 de agosto 18.30 hs | Sala Abarajala (9 de Julio 323).
Flausina, la de esos López – Villa Elisa |Miércoles 20 de agosto 19 hs | Sala La Enredada (Francou 1548).
El acompañamiento – Concepción del Uruguay | Miércoles 20 de agosto 21 hs | Sala Cambará Espacio Creativo (Larroque 129).
Que hablen otras partes de mí – Gualeguay | Miércoles 20 de agosto 21 hs | Liebre de Marzo Club Cultural (25 de Mayo 1465).
Todo Verde – Villa Elisa | Jueves 21 de agosto 9.15 hs | La Fragua (Héctor de Elía 1489).
Los libros de Karafufú – Concordia | Jueves 21 de agosto 15 hs | Sala Pueblo Viejo (Alem 230).
De libros, asambleas y otras cosas – Paraná | Jueves 21 de agosto 19 hs | Biblioteca Caminantes (Antelo 1345).
El sueño de los zánganos – Concordia | Jueves 21 de agosto | 20.30 hs La Cigarrera (San Lorenzo Este 206).
Bitácora – Ubajay | Jueves 21 de agosto 20.30 hs | Biblioteca Popular Ubajay (Ceibal 10).
Una poeta en parolas – Paraná | Jueves 21 de agosto 21 hs | La salita de Perón (Pte. Perón 648).
Demiurgo – Rosario del Tala | Jueves 21 de agosto 21 hs | Sala de Teatro Mónica Pesse (Centenario 66).