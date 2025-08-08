Maran Suites & Towers

 Con obras en distintas localidades, el Encuentro Entrerriano de Teatro tendrá una previa Federal

Redacción | 08/08/2025 | Cultura, Entre Ríos | No hay comentarios

La Semana del Teatro, previa al Encuentro Entrerriano de Teatro, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), con participación de salas independientes de la provincia. Habrá funciones de diversos géneros y para distintas edades, que se realizarán con entrada libre y gratuita en distintas localidades.

En los días previos al 40° Encuentro Entrerriano de Teatro, salas independientes de la provincia abrirán sus puertas. En distintos rincones de Entre Ríos, grupos y elencos locales mostrarán sus obras, compartiendo escenario, historias y territorios. Es una propuesta federal que continúa el camino iniciado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al ConTIER, fortaleciendo la trama que une al teatro independiente entrerriano.

Programa

Alberto – Chajarí | Lunes 18 de agosto 20.30 hs | Sala La Cultural (1° de Mayo 3245).
Mastroianni y el gas – Paraná |Lunes 18 de agosto 21 hs | Sala Saltimbanquis (Feliciano 546).
La niña jamón – Gualeguaychú | Lunes 18 de agosto 21 hs | Sala Eutopia Teatro (San José 168).
Sol de Noche – Victoria | Martes 19 de agosto 20 hs | Sala Agrupación Cultural Victoria (Italia 474).
Un mundo raro – Concepción del Uruguay | Martes 19 de agosto 21 hs |Las Yotivenco Espacio Teatral (Estrada 1489).
Fin del miedo – Viale | Miércoles 20 de agosto 18.30 hs | Sala Abarajala (9 de Julio 323).
Flausina, la de esos López – Villa Elisa |Miércoles 20 de agosto 19 hs | Sala La Enredada (Francou 1548).
El acompañamiento – Concepción del Uruguay | Miércoles 20 de agosto 21 hs | Sala Cambará Espacio Creativo (Larroque 129).
Que hablen otras partes de mí – Gualeguay | Miércoles 20 de agosto 21 hs | Liebre de Marzo Club Cultural (25 de Mayo 1465).
Todo Verde – Villa Elisa | Jueves 21 de agosto 9.15 hs | La Fragua (Héctor de Elía 1489).
Los libros de Karafufú – Concordia | Jueves 21 de agosto 15 hs | Sala Pueblo Viejo (Alem 230).
De libros, asambleas y otras cosas – Paraná | Jueves 21 de agosto 19 hs | Biblioteca Caminantes (Antelo 1345).
El sueño de los zánganos – Concordia | Jueves 21 de agosto | 20.30 hs La Cigarrera (San Lorenzo Este 206).
Bitácora – Ubajay | Jueves 21 de agosto 20.30 hs | Biblioteca Popular Ubajay (Ceibal 10).
Una poeta en parolas – Paraná | Jueves 21 de agosto 21 hs | La salita de Perón (Pte. Perón 648).
Demiurgo – Rosario del Tala | Jueves 21 de agosto 21 hs | Sala de Teatro Mónica Pesse (Centenario 66).

