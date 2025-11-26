Con más de 250 alumnos, finalizó la segunda edición de Aventuras Creativas en escuelas rurales
Más de 250 estudiantes de 10 escuelas rurales de Concordia, Chajarí, Federación y Villa del Rosario participaron del cierre de la edición 2025 de Aventuras Creativas, el programa impulsado por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM), el Consejo General de Educación (CGE) y la ONG Creer para Crear.
La actividad final, realizada en Salto Grande, reunió a alumnos, docentes, artistas plásticos y autoridades en una jornada que coronó un año de talleres de historietas, actividades con superhéroes y la elaboración de murales en cada institución educativa, en el marco del convenio firmado entre la Delegación Argentina y el CGE.
Un programa que potencia la creatividad en las escuelas rurales
Del acto de cierre participaron el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri; el vicepresidente Pedro Galimberti; el delegado Juan Carlos Chagas; el director general de Creer para Crear, Sebastián Cáceres; la coordinadora Daniela Fernández Do Campo; y el artista Manuel Paz, junto a los equipos técnicos de ambas instituciones.
Las autoridades destacaron el trabajo conjunto con docentes, artistas y comunidades educativas, así como el alcance del programa en las escuelas N° 61, 62, 67 y 28 de Concordia; N° 57 y 65 de Chajarí; N° 4, 20 y 41 de Federación; y N° 15 de Villa del Rosario.
Daneri subrayó: “Los superhéroes para nosotros son los niños. Desde la Delegación Argentina apoyamos este programa para contribuir a la educación, generando ámbitos de creatividad”.
Agregó que esta segunda edición creció notablemente y que existe un fuerte compromiso con la región: “Vamos a continuar por este camino”.
Por su parte, Cáceres agradeció “a los chicos, a los docentes y al equipo de la Delegación Argentina por el apoyo permanente”, y valoró el aporte de los artistas que visitaron cada escuela.
El artista Manuel Paz expresó que fue “un placer conocer a tantos chicos y compartir esta propuesta donde la cultura aporta su granito de arena a la educación”, especialmente abordando el tema de la energía.
En tanto, Fernández Do Campo resaltó el acompañamiento de los estudiantes: “Cada abrazo y cada momento que compartimos fue único”.
Arte, historietas y energía: el cierre de una edición en crecimiento
La edición 2025 concluyó con intervenciones artísticas y el acompañamiento de los artistas Manuel Paz, Enzo Gerloni, Cecilia Engelman, Laura Fontán, Sann Fernández y Teresita Blasco, quienes trabajaron junto a alumnos y docentes en la creación de historietas y murales que integraron el proyecto.