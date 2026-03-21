Con más de 200 asistentes, Salud de Entre Ríos inició en Victoria el ciclo de Capacitaciones de Enfermería 2026
Más de 200 enfermeros, enfermeras y estudiantes de la carrera de toda la provincia participaron en Victoria de la primera instancia formativa del ciclo de Capacitaciones de Enfermería 2026, impulsado por la Dirección General de Enfermería del Ministerio de Salud de Entre Ríos.
La actividad fue organizada junto a los hospitales Doctor Domingo Cúneo (geriátrico) y Doctor Fermín Salaberry de la ciudad, y se desarrolló el pasado miércoles 18 de marzo en el Cine Teatro Victoria.
El eje central de la jornada fue “El ejercicio profesional: un camino de actualización en la atención sanitaria”. Bajo esta premisa se presentaron diferentes ponencias y talleres orientados a actualizar los conocimientos del personal de enfermería y de los estudiantes participantes.
En esta primera instancia se abordó un temario específico y diverso, a cargo de expertos, que recorrió distintas dimensiones del ejercicio profesional.
Por un lado, se trabajó sobre aspectos clínicos y legales ante la violencia sexual, con exposiciones del médico pediatra Cristian Maldonado, integrante del equipo de la Dirección Materno Infanto Juvenil, y del fiscal coordinador de la Unidad Especializada en Género y Violencia de Género, Leandro Dato.
También se desarrolló el módulo sobre restricción espinal (uso de tablas y collar según consenso 2021), a cargo del director de Emergencias de Entre Ríos, José Cáceres, con foco en criterios actualizados de abordaje prehospitalario.
En paralelo, se trabajó el eje liderazgo consciente, propuesta llevada adelante por las licenciadas Alejandra Castillón y Romina Murúa, orientada a fortalecer habilidades blandas y la conducción de equipos de salud.
El director general de Enfermería, Martín Nani, destacó la respuesta a la convocatoria y remarcó: “Tuvimos más de 200 asistentes, entre enfermeros, estudiantes y otros profesionales de la salud, lo cual se condice con el objetivo de llegar al mayor número posible de agentes, para lo cual se prevé replicarlas en diferentes puntos de la provincia”.
Asimismo, Nani explicó que cada localidad define las temáticas de los conversatorios de acuerdo con sus problemáticas vigentes y de interés. En ese sentido, subrayó que de esta manera la cartera sanitaria fortalece las acciones para mejorar la calidad de atención de la población entrerriana, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada lugar.
Finalmente, el referente adelantó que el ciclo continuará con una actualización sobre jurado de concurso, el 15 de abril en Paraná, y que se prevén nuevas capacitaciones en mayo, julio, septiembre y noviembre, además de las instancias que se desarrollan en las reuniones de gestión mensuales.
Con esta actividad en Victoria, quedó formalmente iniciado el ciclo de Capacitaciones de Enfermería 2026, que se proyecta como una herramienta de formación continua para el personal de salud de toda la provincia.