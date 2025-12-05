Con las nuevas unidades de helicópteros Bell 407 GXi la Fuerza Aérea Argentina incrementó su capacidad operativa en Alta Montaña
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general, Xavier Julián Isaac, encabezó junto al ministro de Defensa, Luis Petri y el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, la ceremonia de presentación de dos helicópteros Bell 407 GXi, que se suman a la dotación de la IV Brigada Aérea, ubicada en la provincia de Mendoza.
El embajador de Canadá en la Argentina, Stewart Ross Wheeler, también participó en este evento junto a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas e invitados especiales. Luego, el capellán de Unidad, presbítero Sergio Tejada, realizó una invocación religiosa y bendición de los helicópteros.
El brigadier general Isaac pronunció palabras alusivas sobre la adquisición: “Esta es la forma en que se tiene que planificar y mantener las capacidades de las Fuerzas Armadas, en este caso particular de la Fuerza Aérea…esta ceremonia, marca el camino, lentamente, paso a paso vamos avanzando. No tengo ninguna duda, que las Fuerzas Armadas de acá a 10 o 15 años van a ser mucho mejor de las que son hoy y muchísimo mejor de las que fueron hace un tiempo. Mis felicitaciones a la heroica Brigada de Caza”.
A continuación, el ministro de Defensa tomó la palabra, haciendo hincapié en la necesidad de defender el presente de nuestras Fuerzas Armadas a través del fortalecimiento de capacidades: “Venimos a presentar estos helicópteros de Búsqueda y Rescate para este Escuadrón de la heroica IV Brigada Aérea, que van a seguir salvando vidas, con la mejor tecnología”, manifestó Petri y agregó: “Sé la entrega, el profesionalismo, del sacrificio y del trabajo que hacen”.
El Bell 407GXi es un helicóptero liviano, monoturbina, extremadamente versátil que permite realizar una variedad de tareas, su excelente relación peso/potencia lo hace apto para el trabajo en montaña, sin que ello implique resignar características para trabajar perfectamente en otros entornos geográficos.
Tienen la misión de realizar evacuación sanitaria, el traslado de carga para asistencia humanitaria o transporte de pasajeros. Posee un indicador de actitud y de situación horizontal de última generación, que incluye visión sintética del terreno, alerta de proximidad al terreno (TAWS) ideal para aquellos vuelos que se desarrollan en días de baja visibilidad.
La adquisición de estos helicópteros testimonia el continuo apoyo de las Fuerzas Armadas al apoyo de la comunidad, ya que están preparados para operar en la Cordillera de los Andes, ante la necesidad de realizar emergencias de rescate.