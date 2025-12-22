Con la presencia de soldados israelíes y decenas de miles de participantes, se encendió la octava vela de Jánuca en la Plaza del Muro Occidental
Se celebró en la Plaza del Muro Occidental la ceremonia de encendido de la octava y última vela de la festividad de Jánuca, bajo el lema “Victoria del Espíritu”, en presencia del ministro de Defensa, representantes de las fuerzas de seguridad, de rescate y bomberos y decenas de miles de fieles.
Entre los participantes de la ceremonia se encontraban el Gran Rabino de Israel, Kalman Bar; el Rabino del Muro Occidental y los Lugares Sagrados, Shmuel Rabinowitz; el ministro de Defensa, Israel Katz; el comisionado de los Servicios de Bomberos y Rescate, Eyal Caspi; el Gran Rabino de los Servicios de Bomberos y Rescate, Chaim Perel; el director de la Fundación del Patrimonio del Muro Occidental, Mordechai (Suli) Eliav; el comandante de la Brigada de Paracaidistas, coronel Roi Zviag; el suboficial Superior de Paracaidistas, Roi Ozen; comandantes y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI); miembros de los Servicios de Bomberos y Rescate; familiares; y un nutrido público.
La ceremonia se celebró bajo el lema “Victoria del Espíritu y la fe del pueblo judío”, mientras soldados, bomberos y fuerzas de rescate y seguridad de las FDI continúan protegiendo al Estado de Israel y sus valores con su cuerpo y su espíritu.
La Fundación para el Patrimonio del Muro Occidental señaló que durante “Zot Jánuca»”, se espera una multitudinaria asistencia a la Plaza del Muro Occidental para orar por la salvación del pueblo judío, por la seguridad de los soldados y por el regreso del último rehén, Ran Gavili, para su entierro en Israel.
“La festividad de Jánuca en la Plaza del Muro Occidental estuvo marcada por la amplia participación de más de medio millón de fieles de Israel y de todo el mundo, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y representantes oficiales, quienes acudieron para participar en las ceremonias de encendido de velas de Jánuca y para orar en el lugar sagrado como un claro mensaje de fe, resiliencia nacional y esperanza ante los desafíos de este momento”, expresaron desde la Fundación para el Patrimonio del Muro Occidental.