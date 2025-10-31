Con la presencia de Mariano Werner, comenzaron las Jornadas Mecánicas de Vehículos y el Taller de Educación Vial en Paraná
El piloto paranaense Mariano Werner participó este jueves de la apertura de las Jornadas Mecánicas de Vehículos y el Taller de Educación Vial, un evento que busca acercar la innovación técnica y la seguridad vial a los estudiantes. La actividad se realizó en la Escuela de Educación Técnica N° 21 “Libertador General Don José de San Martín” y contó con la presencia de la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.
“Es una oportunidad única para todos los estudiantes de las escuelas técnicas de encontrarse con aprendizajes significativos”, destacó Fregonese.
La funcionaria provincial encabezó el acto junto a la rectora de la institución, Natalia Aranguiz, y el secretario general de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), Facundo Martín Gil Bicella, organizador del evento.
Fregonese subrayó que “todo lo que tiene que ver con motores, electrónica y mecánica despierta un enorme entusiasmo entre los jóvenes” y remarcó que estas jornadas “se enmarcan en las políticas educativas que promueven la articulación entre la escuela y la comunidad”.
“Estamos fortaleciendo las prácticas educativas y profesionales a través del programa Escuela y Comunidad, para que los estudiantes tengan aprendizajes significativos y útiles para su futuro”, señaló.
Formación práctica y vínculo con la comunidad
Las jornadas, declaradas de interés educativo mediante la resolución N° 3087, están destinadas a estudiantes de escuelas técnicas y secundarias, universidades tecnológicas, docentes, técnicos y la comunidad educativa en general.
El objetivo es fomentar la innovación, el aprendizaje técnico y la seguridad vial, integrando la educación formal con la práctica profesional.
Desde el CGE destacaron que este tipo de actividades “fortalecen el desarrollo de competencias clave para los desafíos actuales y futuros del mundo del trabajo”.
Werner: “La pasión por los autos nos une”
El piloto Mariano Werner valoró el encuentro con los jóvenes y expresó su agradecimiento por la invitación:
“Es un placer participar. Felicito al CGE y a todos los que hicieron posible esta iniciativa. Siempre es lindo poder compartir lo que uno sabe con chicos que sueñan con trabajar en la mecánica o en el automovilismo. La pasión por los autos nos une”.
Por su parte, la rectora Natalia Aranguiz manifestó su satisfacción por recibir el evento y agradeció “a la ACTC y al Consejo General de Educación por permitir abrir las puertas de nuestra escuela a esta experiencia tan enriquecedora”.
A su turno, Facundo Martín Gil Bicella, secretario general de la ACTC y director del área de Educación, resaltó el trabajo conjunto con el CGE y explicó que estas jornadas “se realizan en cada provincia donde corre el Turismo Carretera, con el objetivo de acercar la tecnología, la seguridad y la educación vial a las escuelas técnicas”.
Capacitación técnica y demostración en pista
Durante la primera jornada, los ingenieros Sergio Pendás y Pedro Viglietti dictaron una capacitación sobre ingeniería en pista, interpretación de datos, puesta a punto, clasificación de chasis y sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera.
También se realizó una demostración práctica con un auto de competición de Nueva Generación, abordando aspectos de mecánica y aerodinámica en la alta competencia.
La propuesta cuenta con la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Pacheco, el aval de la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE) y del Taller Escuela de Automovilismo (TEA).
Las actividades continuarán este viernes con el Taller de Educación Vial, de 9 a 13, a cargo de los instructores Diego Garay y Claudio Alonso, junto a la participación de un piloto del Turismo Carretera.