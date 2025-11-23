Con la ocupación hotelera por debajo del 50%, el sector turístico apuesta a la contratación eventual para sostener el empleo y adaptarse a la demanda
La ocupación hotelera nacional cayó por debajo del 50% durante la temporada de invierno, profundizando la preocupación en un sector que ya registra una fuerte pérdida de puestos de trabajo. Según la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), en el rubro se pierden alrededor de 10 empleos por día, reflejo de un escenario complejo para la actividad.
Al mismo tiempo, un informe de la World Travel & Tourism Council (WTTC) destacó que el turismo aportó en 2024 unos USD 36.000 millones al PBI, equivalente al 5,8% del total, y sostuvo cerca de 956.000 empleos directos, según datos conocidos por Noticias Argentinas. Para 2025, las proyecciones son más alentadoras: se espera que el sector genere casi USD 39.000 millones y supere el millón de puestos de trabajo.
En este contexto, la contratación eventual aparece como una herramienta clave para que las empresas del turismo puedan sostener su actividad y responder a los cambios de demanda. Con niveles de ocupación tan irregulares, mantener grandes dotaciones de personal fijo resulta costoso para hoteles y destinos turísticos, que deben afrontar temporadas bajas, fines de semana largos o eventos con oscilaciones profundas en el flujo de visitantes.
Según Adecco Argentina, contar con servicios de contratación eventual permite a las empresas reaccionar con agilidad y dentro del marco legal ante los cambios en la actividad. Esta modalidad no solo favorece la eficiencia operativa, sino que también impulsa la formalización laboral, dado que las incorporaciones se realizan con todos los beneficios correspondientes. Además, abre la puerta a oportunidades laborales para jóvenes o personas en su primera experiencia, aportando dinamismo a la industria.
La implementación de un modelo que combine personal eventual con una gestión anticipada de la demanda brinda a operadores, agencias y prestadores de servicios mayor resiliencia, velocidad y capacidad de adaptación. Con una planificación adecuada, los picos de trabajo pueden transformarse en oportunidades y no en emergencias.
“En momentos en que la ocupación es más volátil que nunca, la contratación eventual no es un parche sino una estrategia inteligente para preservar el empleo formal, adaptarse a la demanda cambiante y prepararse para la recuperación”, afirmó Paula Navarro, gerente de la División Hoteles, Turismo y Eventos de Adecco.
Aunque el panorama sigue siendo desafiante, el turismo doméstico muestra signos de recuperación y las expectativas de crecimiento en el mediano plazo se mantienen firmes. Las organizaciones que adopten modelos flexibles y centrados en el capital humano estarán mejor posicionadas para aprovechar la reactivación cuando esta se consolide.
En ese sentido, la contratación eventual se presenta como un puente entre la incertidumbre actual y las oportunidades de crecimiento futuro.