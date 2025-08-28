Con la estrategia del Gobierno puesta en apuntarle a Spagnuolo, Guillermo Francos dice que Milei “no debería haber confiado en el”
En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a Karina Milei y José Luis “Lule” Menem, el Gobierno concentró su estrategia en cuestionar al extitular del organismo, Diego Spagnuolo. Tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo calificó de “mentiroso”, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Presidente “no debió haber confiado” en él.
Francos subrayó que Milei es “una persona absolutamente honesta y transparente”, pero señaló que Spagnuolo “claramente no lo era”. En ese marco, detalló que Spagnuolo había asistido a varias reuniones privadas del Presidente en Olivos y que, pese a ello, la confianza depositada en él no debió haberse otorgado.
Consultado sobre la confianza hacia otros funcionarios, Francos aseguró que no tiene reparos respecto de “Lule” Menem ni de Karina Milei, indicando que los conoce desde su gestión y los considera “irreprochables” y de confianza.
El cambio de postura del Gobierno sobre Spagnuolo se produjo después de que inicialmente se evitara cuestionarlo cuando se difundieron los audios. El propio Milei, durante la caravana de campaña en Lomas de Zamora, declaró que Spagnuolo era un “mentiroso” y que sería llevado “a la Justicia”. “Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió”, afirmó el Presidente.
Audios y operaciones mediáticas
Francos calificó los audios de Spagnuolo como “ridículos y sin sentido” y consideró que se trata de una operación mediática vinculada al kirchnerismo. Señaló que los registros surgieron repentinamente en un canal de streaming opositor, justo antes del tratamiento del proyecto de discapacidad en Diputados. También mencionó que, al mismo tiempo, Leandro Santoro realizó un discurso en la Cámara y Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal, reforzando, según él, la idea de una operación coordinada.
Sobre las razones para apartar a Spagnuolo, Francos indicó que, cuando se le atribuyeron los audios, “no realizó ninguna declaración pública ni se presentó ante la Justicia”, a pesar de que los registros lo vinculaban con la omisión de hechos delictivos. “El Gobierno entiende que se le atribuye un audio y él no hace ninguna declaración ni actúa judicialmente. Esa es una falta, porque además en ese audio estaría admitiendo un hecho de corrupción”, concluyó.