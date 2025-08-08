Con juegos, cultura y solidaridad, Voluntarios ER abrió el Mes de las Infancias en San Benito
San Benito fue el punto de partida para la campaña provincial del programa Voluntarios ER por el Mes de las Infancias. La actividad, que incluyó espacios de lectura, juegos recreativos, intervenciones artísticas y una merienda compartida, se realizó este jueves 7 de agosto en el Centro de Salud de la localidad, siendo la primera jornada de la campaña impulsada por el programa.
También se sumaron juguetes y libros reunidos por estudiantes secundarios, como parte de una propuesta colaborativa para celebrar a las infancias entrerrianas.
La jornada fue organizada por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, junto a los ministerios de Desarrollo Humano y Salud, el Consejo General de Educación (CGE), la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de San Benito.
Estuvieron presentes la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte; el secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft; el director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet; la directora de Políticas Comunitarias y Territoriales, Rosario Ledri; el director de Juventud de Entre Ríos, Facundo Suárez; y el referente de los Centros de Estudiantes en Entre Ríos, Jonathan Albornoz.
“Estos espacios nos muestran el valor de una ciudadanía activa, que se involucra y participa. El Mes de las Infancias es una oportunidad para encontrarnos, compartir y reafirmar que, cuando Estado y sociedad trabajan juntos, se construyen experiencias que fortalecen vínculos y dejan huella”, destacó Valentina Götte.
La campaña continuará a lo largo del mes de agosto en distintos hospitales públicos de Entre Ríos. El próximo encuentro será el miércoles 13 de agosto en el hospital de Villaguay, el 20 de agosto en el hospital de Gualeguay y el 27 de agosto el hospital de Federal.