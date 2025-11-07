Con impulso del CGE, docentes entrerrianos se capacitan en normativa de concursos del Nivel Superior
En el marco de la capacitación en normativa concursal de Nivel Superior, que se desarrolla a través de la plataforma ATAMA del Consejo General de Educación (CGE), se llevó adelante un encuentro sincrónico con la participación de autoridades y docentes en formación. La jornada fue organizada por el Jurado de Concursos del organismo.
Durante el encuentro se abordaron diversas situaciones problemáticas vinculadas a los procedimientos concursales, generando un espacio de intercambio organizado por aula y con la coordinación de los respectivos tutores.
La actividad contó con la presencia del presidente del Jurado de Concursos, Gonzalo Pais Miller, junto a los cuatro vocales del Cuerpo Colegiado de Nivel Superior: Fabiana Coronel, Martín Almirón, Juan Carlos Neuber y Adrián Gotardo.
La capacitación continúa desarrollándose en modalidad virtual y se encuentra en la etapa final de sus módulos, los cuales concluirán con la correspondiente evaluación.
Desde el CGE se destacó el alto nivel de participación e interés demostrado por los cursantes, remarcando la importancia de esta propuesta orientada a la jerarquización de la formación docente y a la eficiencia en los procesos concursales, pilares fundamentales para el fortalecimiento del Nivel Superior en la provincia.