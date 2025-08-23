Con gran respuesta del público y participación federal, comenzó el 40° Encuentro Entrerriano de Teatro en Paraná
La 40ª edición del Encuentro Entrerriano de Teatro inició este viernes en diferentes salas de Paraná, con capacitaciones, funciones gratuitas y una apertura especial en la que se proyectó un video documental que repasó la historia del evento. La propuesta, que se extenderá hasta este domingo, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).
En la inauguración, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, agradeció “el trabajo de los equipos del área y de las salas para sostener un evento que tiene un arraigo muy fuerte en la provincia”, y subrayó que “el acceso del público y la participación de artistas de toda la provincia son ejes fundamentales de la gestión cultural de este Gobierno”.
Por su parte, la directora del ConTIER, Cristina Witschi, remarcó que, en la previa, se desarrolló por primera vez la Semana del Teatro en distintas localidades de la provincia, a modo de antesala federal de este evento con gran valor histórico para la cultura entrerriana.
El público también expresó su entusiasmo. Lucilo, Dimas y Sabrina celebraron “poder acceder a funciones gratuitas y vivir una experiencia plena de teatro entrerriano”. Mientras que Micaela, Martín, Rocío y Camila recomendaron “participar del Encuentro y descubrir las distintas obras y propuestas del programa”.
La programación continúa este sábado y domingo con capacitaciones, funciones para todas las edades, una muestra fotográfica y la presentación de libros. Las entradas son libres y gratuitas y se entregan una hora antes de cada función en las salas correspondientes:
- Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó).
- Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).
- Sala Rubén Noble del IAAER (Gregoria Matorras 861).
- Auditorio de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 51).
- Saltimbanquis (Feliciano 546).
Homenajes
Como cierre del encuentro, este domingo se realizará la entrega de los Premios Trayectoria ConTIER, en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina a las 20. Serán distinguidos Celia Pilnik, Adolfo Jesús Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha, mientras que Carlos Enrique Zelayeta recibirá un reconocimiento honorífico.
El Encuentro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), el programa anual de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que este año ya concretó encuentros en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).