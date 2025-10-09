Con gran participación de realizadores, el Festival de Cine de Entre Ríos cierra sus convocatorias
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), organizado por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), cerró sus convocatorias con una gran respuesta de realizadores de todo el país. El evento se consolida como un espacio de encuentro entre la comunidad, el público y los cineastas.
En total, se inscribieron más de 150 películas entre largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos. Además, el Ficer Forum, una nueva sección dedicada a proyectos de primeras y segundas películas, recibió más de 75 propuestas.
Apoyo a la industria audiovisual regional
El Forum busca fomentar la producción cinematográfica en el Litoral y la Región Centro, por lo que su convocatoria se dirigió a realizadores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba.
El 7° Ficer se realizará del 25 al 30 de noviembre en Paraná, con subsedes en distintas localidades de la provincia. Todas las funciones serán con entrada libre y gratuita.