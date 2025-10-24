Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, finalizó la Copa Mi Ciudad 2025
Durante dos semanas, cientos de chicos, chicas y jóvenes de más de 40 Escuelas Municipales de Deportes participaron en la Copa Mi Ciudad 2025, un evento que combinó competencia, integración y aprendizaje colectivo a lo largo de cinco etapas deportivas.
Las jornadas se desarrollaron en distintos espacios de la capital entrerriana: fútbol en el Complejo Raúl Ricardo Alfonsín, vóley en el Atlético Neuquén Club, básquet en el Atlético Echagüe Club y nuevamente fútbol en el Complejo Deportivo del barrio El Sol, donde se celebró el cierre de esta edición, que marcó la última etapa de los Juegos Deportivos de la Ciudad 2025.
El encuentro tuvo como objetivo central fomentar la convivencia, la amistad y el trabajo en equipo entre niños, niñas y adolescentes de los distintos barrios, fortaleciendo los valores del deporte y la participación comunitaria.
Los equipos ganadores de la Copa Mi Ciudad 2025 en las distintas disciplinas fueron:
- 1° Etapa (14/10) – Fútbol, Complejo Raúl Ricardo Alfonsín: Escuela Municipal Barrio San Martín.
- 2° Etapa (15/10) – Vóley, Atlético Neuquén Club: Escuela Municipal López Jordán.
- 3° Etapa (17/10) – Básquet, Atlético Echagüe Club:
- De 6 a 12 años: Escuela Municipal Barrio Aatra.
- Adolescentes: Escuela Municipal Toma Nueva.
- 4° Etapa (21/10) – Fútbol, Complejo Deportivo El Sol: De 6 a 12 años: Escuela Barrio Paraná XX.
- 5° Etapa (23/10) – Fútbol, Complejo Deportivo El Sol: Adolescentes: Escuela Municipal El Sol / Nueva Ciudad.
Desde la organización destacaron el entusiasmo de los participantes, la colaboración de las instituciones deportivas locales y el compromiso de los entrenadores y familias, que hicieron posible una nueva edición exitosa del certamen.