Con espantoso arbitraje de Pablo Echavarría y un cierre con batalla campal, Deportivo Madryn es finalista del Reducido
La semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón dejó una estela de controversias, expulsiones y una batalla campal tras el epílogo, en un duelo que definió al primer finalista que buscará el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
En el estadio Coliseo del Golfo, el conjunto aurinegro se impuso por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Santiago Postel, resultado que le permite disputar la final ante Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Primera División.
❌ ESCANDALOSO ROBO DE MADRYN A MORÓN EN EL ASCENSO❗️
El gallo está con 10 y aún así, lo siguen robando.
Con el arbitraje a su favor, le robó el primer gol con una falta que no fue.
Los jugadores de Madryn salen ‘a matar’ y no son expulsados.pic.twitter.com/WNENAgaNeq
— Fútbol Analítico (@futbolanal) November 16, 2025
El único tanto del encuentro llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Postel conectó de cabeza tras un tiro libre originado por una falta polémica sancionada por el árbitro Pablo Echavarría de paupérrimo desempeño.
Por esta falta llegó el gol de Madryn contra Morón.
Si la declaración de Otta era real, no solo que no debía ser sancionado porque existe la libertad de expresión, sino que tenía toda la razón. pic.twitter.com/3CXW0q0Fgs
— Mateo Aymard (@Mateoaymard) November 16, 2025
La decisión arbitral fue motivo de reclamos por parte de los jugadores de Morón, quienes consideraron injusta la infracción que derivó en el gol. A pesar de la temprana ventaja, Deportivo Madryn no logró ampliar la diferencia y se replegó, mientras que Morón asumió el control del balón durante largos pasajes del partido.
⚫️ MADRYN, UN HISTÓRICO ROBO QUE LO DEJA “A TIRO” DE ASCENDER Y PIÑAS ❗️
ROBÓ de local a Morón
‼️ Echavarría dejó al gallo con 10, de una falta inexistente derivó el gol del 1-0, y el local PEGÓ y se fue sin
PIÑAS EN EL FINAL POR EL ROBOpic.twitter.com/8epnitgcYi
— Fútbol Analítico (@futbolanal) November 16, 2025
Las estadísticas reflejaron el dominio territorial de Deportivo Morón, que alcanzó un 69% de posesión frente al 31% de Madryn a los 30 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, la eficacia estuvo del lado local, que concretó su único remate al arco en el gol de Postel. El equipo dirigido por Leandro Gracián resistió los embates del rival, que no pudo traducir su superioridad en situaciones claras de gol.
La situación se agravó a los seis minutos del complemento, cuando Joaquín Livera fue expulsado por un violento codazo, dejando a Morón con diez jugadores durante casi toda la segunda mitad.
A Deportivo Morón le robaron el ascenso y encima la policía los agrede y tira gas pimienta. Lo que está pasando en la cancha de Deportivo Madryn es un papelon mayúsculo
El futbol argentino de los campeones del mundo del Chiqui Tapia pic.twitter.com/uREp4VvwC4
— SpiderCARP ️ (@SpiderCarp23) November 16, 2025
El final del partido desató una batalla campal en el campo de juego. Jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y allegados de ambos equipos se trenzaron en una serie de insultos, patadas y forcejeos que requirieron la intervención de la policía, la cual terminó reprimiendo vergonzosamente a los jugadores visitantes. La violencia se extendió durante varios minutos, empañando la clasificación de Madryn a la final del Reducido.
Incidentes graves al final de Dep. Morón vs Dep. Madryn. Esto es en lo que convirtieron al futbol argentino. Una corrupción altísima con AFA, árbitros y periodistas cómplices.
Bajen los humos que algún día van a lamentar una vida.pic.twitter.com/TsiycCoiKJ
— Valentin Turello (@ValenTurello7) November 16, 2025
Con este resultado, Deportivo Madryn se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto por el segundo ascenso a la Liga Profesional, mientras que Gimnasia de Mendoza ya aseguró su lugar en la máxima división como campeón del torneo. La jornada, marcada por la controvertida tarea arbitral y los incidentes posteriores, quedará registrada como una de las más intensas de la temporada en la Segunda División del fútbol argentino.