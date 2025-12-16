Con el impulso de la Municipalidad de Paraná y el EMPATUR, se realizó una jornada para sensibilizar a la comunidad sobre el Turismo Accesible
Organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná, a través del EMPATUR, y la Fundación Red de Turismo Accesible de la República Argentina, se desarrolló en Sala Mayo una jornada para sensibilizar a la comunidad sobre el Turismo Accesible, generando conciencia sobre la importancia de construir una ciudad inclusiva y accesible.
Gracias al convenio firmado entre las partes durante el 50° Congreso de Agentes de Viajes de FAEVYT, realizado en Paraná, que impulsa un trabajo articulado para fortalecer la accesibilidad en el destino, entidades que trabajan la temática debatieron sobre los desafíos para posicionar a la Capital provincial como un destino que garantice la plena integración.
El subsecretario de Turismo y presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó la necesidad de fomentar la plena integración en toda la cadena turística. “Los servicios turísticos están haciendo bien las cosas; a veces falta ajustar algunas cuestiones y eso lo podemos hacer gracias a la visión profesional y al recorrido que tiene la Red. Nuestro propósito es que nuestro destino sea inclusivo y abierto para todos”, aseguró.
En el marco de la jornada, disertaron por la Municipalidad de Paraná, la directora general de Políticas de Integración y Discapacidad, Cristina Ripari, Andrea Velázquez y Carina Caminos por la Subsecretaría de Turismo; por Maran Suites, Berta Goldbarg (Recursos Humanos) y Ana Lía Martínez (Gobernanta Principal); y Alejandro López, presidente de la Fundación Red de Turismo Accesible de la República Argentina.
“Esta actividad forma parte de un proceso que estamos llevando adelante entre la Fundación, el EMPATUR y la Municipalidad de Paraná en pos de fomentar una ciudad mucho más inclusiva. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), propusimos abrir esta convocatoria a la comunidad, al sector privado y a otras organizaciones para participar de esta jornada con el objetivo de generar conciencia sobre esta temática”, planteó López.
Participaron del evento el Equipo Municipal de Accesibilidad en Lengua de Señas Argentina (EMALSA); entidades que trabajan por la accesibilidad en la región; operadores turísticos y público en general.