Con el gobernador en Nueva York, crece el disgusto en la Policía de Jujuy por la situación salarial
Efectivos, familiares y personal retirado de la Policía de Jujuy se manifestaron este lunes frente a la Casa de Gobierno provincial para reclamar una recomposición salarial del 50% y mejoras en las condiciones laborales.
Si bien las protestas se venían desarrollando desde la semana pasada, la jornada del lunes registró momentos de tensión, cuando un grupo de manifestantes rompió una de las rejas del edificio del Poder Ejecutivo durante la concentración.
El origen del conflicto
De acuerdo con medios provinciales, el conflicto se profundizó luego de que trascendieran incrementos salariales diferenciados para sectores jerárquicos de la fuerza, lo que generó malestar entre los efectivos.
Otros reportes indicaron que la protesta se intensificó después de que el Gobierno de Jujuy informara que se había alcanzado un acuerdo salarial considerado satisfactorio, aunque sectores vinculados a la Policía lo calificaron como insuficiente.
Ante esa situación, policías y familiares comenzaron a concentrarse frente a la sede del gobierno provincial.
Incidentes frente a la Casa de Gobierno
Según se informó, pasadas las 20 horas algunos manifestantes arrojaron pirotecnia contra las puertas del edificio y un grupo intentó derribar una de las rejas del acceso principal.
El diario El Tribuno de Jujuy indicó que algunos manifestantes lograron ingresar al edificio gubernamental con la intención de mantener una reunión con autoridades provinciales.
Convocatoria a una nueva reunión
De acuerdo con lo informado por el medio El Jujeño, las autoridades provinciales convocaron a los representantes del reclamo a una nueva reunión para este martes a las 11, instancia en la que deberán presentar un petitorio formal con sus demandas salariales.
En ese encuentro también participaría el ministro de Hacienda de la provincia, Federico Cardozo, con el objetivo de analizar la viabilidad de un eventual incremento salarial.
“No nos dieron un número, no nos dieron nada. Nos dijeron que el tema lo está viendo el ministro de Hacienda y que hay que trabajar en la mesa salarial para hacer los cálculos”, señalaron algunos manifestantes.
Un conflicto que se replica en otras provincias
Las protestas se desarrollan mientras el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se encuentra en Nueva York participando de la Argentina Week 2026 junto al presidente Javier Milei.
El reclamo se produce además a menos de un mes del “sirenazo” realizado por fuerzas de seguridad en Santa Fe, donde la policía provincial protagonizó varias jornadas de protesta en Rosario a mediados de febrero.
Una situación similar también se registró en la Policía de Chubut, donde efectivos rechazaron recientemente una propuesta salarial presentada por el gobernador Ignacio Torres, al considerar que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica.