Con el dólar oficial en $1.515, salió Caputo a aclarar que: “El esquema cambiario no se modifica”
El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró hoy que no habrá modificaciones al esquema cambiario pasadas las elecciones del 26 de octubre. “No va a haber ningún cambio al esquema actual”, afirmó el funcionario en su cuenta de “X” al responder un posteo que afirmaba que se producirían modificaciones al haber sido vulnerado el techo de la banda cambiaria.
Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto.
Yo podría trabajar en el sector privado por más de 10 veces de lo que gano en el sector público.
Lo hago por la patria.
También tengo dos hijos que trabajan conmigo y sabes cuánto cobran? Nada. Trabajan gratis para el… https://t.co/KWWopmsUA9
— totocaputo (@LuisCaputoAR) October 21, 2025
En la rueda del martes, el Banco Central tuvo que volver a vender billetes cuando la cotización alcanzó el tope de la franja de fluctuación establecida en $ 1.491,5.
Fueron U$S 45,5 millones, según información oficial del Banco Central.
Pero lo más preocupante es que esa venta se produjo luego que el Tesoro de los Estados Unidos vendió entre U$S 300 y U$S 400 millones $ 1 por debajo de ese precio, con lo cual intentó un momentáneo dique de contención que también fue perforado.
En la apertura de las operaciones cambiarias de este miércoles, el dólar oficial está en $ 1.515, mismo precio del cierre de ayer, al tiempo que el mayorista opera en $ 1.490.
El gobierno espera que pasadas las elecciones del domingo se restablezca cierta estabilidad en el mercado de cambios.