Con el dato de inflación suministrado por el INDEC, rigen nuevos valores para el Monotributo y Ganancias
Con el dato de inflación de diciembre que publicó este martes el INDEC se modifican los valores del Monotributo y del Impuesto a las Ganancias. El incremento se calcula en función de la inflación acumulada del segundo semestre ( julio-diciembre 2025), que fue del 14,28%.
En el caso de Monotributo, se ajustan los niveles de facturación, otros parámetros (como precio unitario de ventas, alquileres devengados) como el valor de las cuotas mensuales. Y en el impuesto a las Ganancias, se actualiza el Mínimo no Imponible y las deducciones permitidas (como cargas de familias, Salud, sueldos y aportes del personal de casas particulares registrado, sobre la base imponible del impuesto con topes sobre el ingreso declarado).
Por ejemplo, la Categoría A del Monotributo la facturación anual permitida pasaría de $ 8.992.597 a $10.277.988. Y la Categoría K de $ 94.805.682 a $ 108.357.083 anuales.
Estos valores se tomarán como referencia para la recategorización semestral que debe efectuarse antes del 5 de febrero. “Si hubo cambios en los ingresos, alquileres, superficie del local o energía consumida, hay que ingresar con clave fiscal para recategorizarse. Si no se hace, se entiende que no hubo cambios y se permanece en la misma categoría”, aclara el ARCA (ex-AFIP).
El ajuste también se traslada a las cuotas mensuales, que se aplica sobre el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social. La categoría A subiría de $ 37.085.74 a los $ 42.386 mensuales, la B de $ 42.216,41 a $ 48.250, mientras la categoría más alta (K) de locación y prestaciones de servicios subiría de $ 1.208.890 a $ 1,381687. Los nuevos valores deben cancelarse a partir de febrero y regirán hasta julio 2026.
Hay aproximadamente 3,5 millones de Monotributistas entre los que pagan sólo el impuesto (porque trabajan en relación de dependencia) y la carga completa.
Por su parte, en el caso de Ganancias, a los asalariados solteros sin hijos los empleadores les retendrán con destino a ARCA el impuesto a partir de un sueldo bruto de $ 3.000.046 ($ 2.490.038 netos). Con un hijo de un sueldo bruto de $ 3.245.715 ( $ 2.693.943 neto). Y los casados con dos hijos a partir de un sueldo bruto de $ 3.950.699($ 3,300.726 netos.
Por encima de estos valores, se paga según escala que va del 5% hasta el 35%.
Se estima que cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia están alcanzados por Ganancias.
Hasta que ARCA publique los nuevos valores y escalas los ingresos de enero tributan según las escalas del segundo semestre de 2025. Y luego habrá una liquidación retroactiva ajustada a los nuevos valores.