Agenda de Jornada 1
Tecnódromo
11:00 Evolución de las Máquinas. 20 años potenciando la maquinaria agrícola en Expoagro
14:30 El Show de la Tecnología.
15:30 Pulverización selectiva con drones. Sol Bravo y Santiago Marini.
16:30 Clínica de Siembra DOMINA. Hernán Ferrari. INTA y Crucianelli.
Auditorio Agronegocios CREA
13:00 Producir, transformar, exportar. El momento de invertir es ahora. Federico Furiase, Martín Vauthier, y Felipe Núñez.
13:30 Anuncio de créditos para el sector ganadero. Sergio Iraeta, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y Maximiliano Voss, Presidente BICE.
16:15 La oportunidad Argentina: El nuevo horizonte del negocio agropecuario. Claudio Zuchovicki, Jose Antonio Álvarez (@Bumper Crop), Andres Malamud, Vía Zoom, Ramiro Castiñeira. Modera: Juan Politi.
Auditorio Agtech John Deere
11:30 Del dato al plato. Cómo la tecnología, empezando por la conectividad, puede ayudar a la cadena agroindustrial a producir de manera más eficiente y sustentable, integrando las demandas de los distintos eslabones de la cadena, con foco en las personas y el cliente. Modera: Tomás Liceda Rosasco, Gerente de Agroindustria (Personal Tech). Speakers: Bernardo Llorente, Gerente Innovación (Grupo Ceibos). Maximiliano Bonadeo, Gerente de Optimización de Negocios (John Deere). Demian Gil Marino, MCSA Solution Engineering Lead (Microsoft). Mariano Tamborini Gerente de Agronegocios (Arcor).
14:00 Certificaciones sustentables aplicadas al Agro. Ing. Ramiro Garfagnoli. Sede Rosario.
15:00 Higiene y Seguridad en el Agro: menos riesgos, más producción. Ing. Esp. Fernando Perez Ezeiza. Facultad de Ingeniería y Cs. Agrarias. UCA.
16:00 Fundación Espartanos: segundas oportunidades con el campo. Coco Oderigo, invitado especial. Nordheimer Campos y Estancias.
Anfiteatro ArgenINTA
12:00 Lanzamiento de las Jornadas Ganaderas INTA en la Rural. “Innovación en ganadería: el aporte del INTA al desarrollo productivo”. Soluciones tecnológicas, datos y conocimiento aplicado para fortalecer la competitividad del sector. Nicolás Bronzovich, Carlos Vera y Nicolas Pino.
13:00 Levantando la perdiz. Modo startups: Capital, talento y tecnología para el agro “Conductora: Carola Urdangarin. Invitados: Mayco Mansilla, Innventure, Lucas Lieber Bioheuris, Leandro Prevosto, Sylvarum, Fernando Yu, Suyana, Valeria Arredondo, Beam CropTech.
14:00 ¿Niña, Niño o Neutro? Claves climáticas y agronómicas para decidir en la campaña 2026. Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales, Natalia Gattinoni, meteoróloga del Instituto de Clima y Agua. INTA.
15:00 Foro Económico. David Miazzo. Economista. Argentina 2026 ¿Qué escenario económico enfrenta el productor?
16:00 Lanzamiento del IV Simposio Sudamericano de Pecán y Convención Anual de CaPPecán. Fabricio Fernández, del INTA Catamarca y presidente del Comité Organizador y Facundo Tejerina, presidente de CaPPecán. INTA. Lanzamiento del Congreso Internacional de Drones 2026. Convergencia en vuelo para un desarrollo sostenible. José Frías Silva, Soc. Rural de Tucumán, presidente y Liliana Fortini, Vice pte. del Comité Organizador, Inta Famaillá. INTA.
17:00 Arranca 2026: la mirada detrás de los empresarios del agro x El Campo Podcast”. Panel: Ivana Vidal. Sebastián Krongold. Ramon Amadeo. Marcela Silvi, ERCA. Manuel Rosasco, STINE.
Auditorio de Prensa
13:30 Conferencia de Prensa de las Cuatro Cadenas. Gonzalo Agusto, ARGENTRIGO. Juan Martín Salas, ASAGIR. Rodolfo Rossi, ACSOJA. Federico Zerboni, MAIZAR.
14:00 Anuncio de nuevos créditos para el agro. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación Sergio Iraeta y Maximiliano Voss Banco de Inversión y Comercio, BICE.
15:00 Lanzamiento Expo Venado 2026. Noelia Castagnani, presidente Sociedad Rural de Venado Tuerto. Leonel Chiarella, Intendente de Venado Tuerto. Berardo Vignatti, presidente de CARSFE. Carlos Castagnani, presidente de CRA.
15:30 Aportes bonaerenses para el desarrollo productivo argentino. Ministerio de Desarrollo Agrario. Javier Rodríguez.
16:00 La política y el agro. Pedro Vigneau. Potencia.
Auditorio Carne Argentina
10:30 La Asociación y sus programas de mejoramiento. Lic. Juan Manuel Aloé, director ejecutivo AACH. Hereford.
13:00 Lanzamientos Biogénesis Bagó.
15:00 Storytelling que se audita: imágenes satelitales, IA y trazabilidad para vender carne argentina en Europa. Dr. Gerardo Leotta, Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas. Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti, Jefe Dto. Promoción Interna. IPCVA