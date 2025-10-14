Con capacitaciones, el Gobierno de Entre Ríos impulsa que apicultores mejoren su eficiencia productiva
Con el foco puesto en la eficiencia, la Coordinación de Apicultura de la provincia llevó adelante una actividad, que se organizó junto al Municipio y la Cooperativa Apícola local. La propuesta convocó a un importante número de productores interesados en fortalecer sus conocimientos técnicos y su capacidad de manejo en campo.
Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo, señaló que el encuentro “tuvo como eje la aplicación práctica de técnicas avanzadas para la multiplicación de colmenas, una herramienta clave que impacta directamente en la capacidad de crecimiento y escala de las explotaciones apícolas. Esta estrategia permite no solo aumentar el número de colmenas activas, sino también mejorar la eficiencia y la sustentabilidad de los sistemas productivos locales”.
La actividad forma parte del plan provincial orientado a promover la adopción de tecnologías y prácticas que garanticen la mejora continua del sector.
“Nuestro objetivo es acompañar a los apicultores en la incorporación de técnicas que les permitan aumentar su rendimiento y competitividad, cuidando al mismo tiempo la sanidad y calidad de la producción”, expresó el experto.