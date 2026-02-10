Con aportes y reuniones, el Gobierno de Entre Ríos reforzó el vínculo con clubes del departamento Uruguay
En el marco de una agenda territorial, autoridades de la Secretaría de Deportes mantuvieron reuniones de trabajo con dirigentes deportivos y concretaron la entrega de aportes económicos a instituciones de Caseros, Rocamora y Herrera, con el objetivo de fortalecer el deporte en el interior de Entre Ríos.
La actividad fue impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. Durante la jornada en Caseros, el secretario Sebastián Uranga y el diputado provincial Silvio Gallay dialogaron con directivos de clubes sobre la realidad institucional, las necesidades actuales y el rol social que cumplen en sus comunidades.
En ese sentido, Uranga expresó que “trabajar de manera ecuánime con todos los clubes es una política central, porque cada institución cumple un rol fundamental en su comunidad”. Además, remarcó: “Los clubes son espacios que se sostienen con mucho compromiso y vocación, y acompañarlos es fundamental para que más chicos y chicas puedan acceder al deporte y seguir desarrollándose en cada localidad”.
Durante la recorrida, se entregaron aportes económicos no reintegrables destinados a contribuir al sostenimiento de las actividades deportivas y al funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Los aportes fueron destinados a los clubes Los Gorilas (Caseros), Ferrocarril (Rocamora) y San Martín (Herrera), donde se desarrollan diversas disciplinas y se cumple una función clave en la formación y contención de niñas, niños y jóvenes.
Por su parte, Gallay agradeció la presencia del secretario de Deportes y destacó que “estos clubes realizan un gran esfuerzo para sostener sus espacios y disciplinas, y el acompañamiento del Estado provincial es clave para que puedan seguir creciendo”.