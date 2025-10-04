Con agenda imprecisa: Milei llega a Santa Fe y Paraná en medio de un clima tenso
En toda la Argentina el clima social es tenso, esencialmente porque vivir dignamente en el país está costando cada vez más sacrificio, mientras la clase política no se priva tanto como sí se le exige a la sociedad en su conjunto. En este contexto, el presidente Javier Milei decidió visitar Santa Fe y Paraná para darle mayor impulso y consistencia a la campaña electoral de La Libertad Avanza con miras a los comicios del 26. En ambas provincias, no confirmaron agendas precisas.
Con este pulso social tirante, el mandatario justamente busca respaldo en sus pares provinciales, aunque ya se sabe que Maxi Pullaro es uno de los gobernadores “rebeldes”, no obstante ha manifestado que vería con buenos ojos un cambio en la forma de diálogo del jefe de Estado; mientras que, Rogelio Frigerio es uno de los aliados de Milei y prueba de ello las listas delineadas conjuntamente, aunque con prioridad libertaria.
El presidente llegaría primero a la Capital de Entre Ríos donde mantendría una charla con el gobernador sin tributarse datos fehacientes sobre el encuentro, aunque extraoficialmente se deslizó que sería en un hotel del Parque Urquiza (Maran o Howard Johnson…).
Posteriormente, Milei se trasladará a Santa Fe donde tampoco se ha otorgado pormenores de la programación en la vecina orilla.
Extraoficialmente, se dejó entrever que Milei recorrería un tramo de la peatonal San Martín acompañado de referentes locales de La Libertad Avanza y de los integrantes de la lista de diputados nacionales encabezada por Agustín Pellegrini.
También se deslizó que el operativo de seguridad por la llegada del presidente a ambas costas estaría a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura y de la Policía Federal, lo que provocó dimes y diretes en las fuerzas policiales de cada provincia, en cuanto a competencias jurisdiccionales, responsabilidades y operabilidad o funcionalidad.
Una vez concluida la actividad, el mandatario vuelve a Paraná donde sí se dio a conocer que la cita de encuentro con militantes será a las 18 en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un punto estratégico en el medio de la avenida. Allí podría realizarse una caminata y luego un acto donde se espera que estén presentes, junto al presidente, gobernador, y candidatos, los integrantes del Gabinete provincial acompañados por sus equipos de cada Cartera, dando una muestra cabal de adhesión con miras a las Legislativas del 26.
Cabe recordar que La Libertad Avanza conformó una alianza con el espacio de Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado. Esos lugares quedaron para Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, el diputado por Buenos Aires; y la empresaria Romina Almeida.
Asimismo, encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann; mientras que, el segundo y el tercer lugar serán para JxER, ubicándose Alicia Fregonese y Darío Schneider, ambos funcionarios del Poder Ejecutivo.
Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado. Dos serán para el ganador y uno para el que quede en segundo lugar. También pondrá en juego 5 de sus 9 bancas en Diputados. La fuerza que se imponga el 26 de octubre se quedará con tres. La segunda, con dos. En la provincia estarán habilitadas a votar 1.053.652 personas.
Milei llega al Litoral tras enfrentar una semana de tensiones e incertidumbre tanto en el plano económico como político a menos de un mes de las próximas elecciones, que culminó con un respaldo a la candidatura de José Luis Espert, cuestionado por sospechas de vínculo con el narcotráfico, luego de una nueva reunión en la Quinta de Olivos con Mauricio Macri, en búsqueda de mayor gobernabilidad.
Cabe acotar que la oposición entrerriana convocó a una “Malvenida” por lo que hay expectativa respecto a qué grado de tirantez puedan tener los reclamos a exteriorizarse.