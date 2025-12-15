Comunicado de la AFA: “Todas las denuncias que salpican a la gestión están vinculadas a una intencionalidad política de desviar la atención”
La Asociación del Fútbol Argentino difundió este lunes un extenso comunicado en el que defiende la gestión de su presidente, Claudio Chiqui Tapia, al tiempo que denuncia un “ataque coordinado” del gobierno nacional que encabeza Javier Milei. Luego de atribuirse una enorme cantidad de logros, se apunta a que “todas las denuncias que salpican a la gestión están vinculadas a una intencionalidad política de desviar la atención en medio de la actual coyuntura política y social que atraviesa el país”.
El comunicado comienza con un detallado repaso histórico sobre la condiciones en las que tomaron las riendas de la AFA luego del famoso 38-38 y la intervención de la FIFA con una Comisión Normalizadora.
“La imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta nuestros máximos referentes de la selección llegaron a plantearse dar un paso al costado. Era un escenario de descrédito total, con riesgo de sanciones internacionales y sin confianza de los hinchas ni de la sociedad. Eso fue lo que encontramos: una AFA acéfala, desfinanciada y desprestigiada. Desde ese punto de partida comenzamos a trabajar para ordenar las cuentas, recuperar la credibilidad y devolverle a la institución el prestigio que merece. Desde ese día a la fecha, la AFA, no sólo recuperó la posición que ocupaba en el fútbol mundial, se convirtió en un organismo superavitario, como está de moda decir ahora, y hoy no recibe un solo peso del Estado”, se jacta.
Y luego intenta explicar cómo hace la AFA para sostener económicamente la maquinaria. “De los derechos televisivos la AFA no se queda con ningún porcentaje. Todo lo ingresado se destina íntegramente a los clubes, en la medida de las posibilidades y porcentajes de distribución dispuestos por la dirigencia del fútbol. Si hilamos fino, para cubrir estos costos, que deben entenderse como una inversión y no como un gasto, la AFA debe recurrir a otros recursos tales como acuerdos comerciales con sponsors y partidos amistosos de la selección mayor (a estos últimos ingresos se le deben descontar los gastos / inversión para afrontar la preparación continua y la logística de la participación de todas nuestras selecciones y en las distintas competiciones)”.
Tras esas argumentaciones, asegura que “todo lo hecho se gestionó a lo largo y a pesar de tres gobiernos distintos. Cada uno, a su manera, eligió a la AFA como blanco de sus ambiciones políticas”.
Y detalla: “En la presidencia del Ing. Mauricio Macri tuvimos que soportar constantes amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero y demás inventos, todo con el objeto de instaurar un modelo de gestión distinto al que había elegido el fútbol argentino. Este claro accionar no fue casual ni inocente, probablemente defendían intereses particulares. Luego, durante el Gobierno del Dr. Alberto Fernández, el ex presidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA, obviamente en contra de lo que se había elegido democráticamente”.
En ese sentido, para diferenciarse del último gobierno kirchnerista, más allá de los fuertes lazos que la conducción mantiene con Sergio Massa, remarca: “Aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista”. Acto seguido, enumeran 16 denuncias judiciales que no prosperaron y en la que “tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos”.
#Institucional Comunicado de la AFA.
https://t.co/Mvmy36fCVK pic.twitter.com/G5kMQW2Vrc
— AFA (@afa) December 15, 2025
Y luego se centra en los choques que vienen teniendo durante el actual gobierno. “Más acá, ya durante la presidencia del Dr. Javier Milei, tuvimos que enfrentar el ataque coordinado de su ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona, de la diputada Juliana Santillán y de la actual senadora Patricia Bullrich. Avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la Asamblea de la AFA y el pleno ejercicio del derecho democrático de la dirigencia a manifestar su libre decisión a través de algo tan simple, claro y transparente como lo es el acto de la votación. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron las amenazas de la intervención”, se justifica.
Más tarde, se refieren a la intención de la Casa Rosada de abrirle el juego a las Sociedades Anónimas Deportivas y al aumento de la alicuota del decreto 1212. Y subraya, tras enumerar otras denuncias judiciales, que “siempre se eligió privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias”. “Nunca nos préstamos a la utilización de los Campeones de América y del Mundo, nuestros planteles no representan a un partido político, sino a un país”, enfatiza.
Así, luego de presentar un extenso listado con todos los éxitos deportivos de los clubes y seleccionados de Argentina en los últimos ocho años, cierra con que la AFA se mantiene al margen de la política partidaria del país.
“En momentos en los que se dice mucho, se desinforma y todo se confunde, es importante recordar algo que para nosotros sigue siendo evidente: en la Asociación del Fútbol Argentino no hay política partidaria. Lo único que tenemos es trabajo, convicción y un proyecto que nos llevó a donde estamos. Porque al final del día, mientras algunos critican desde afuera (los mismos que criticaban la decisión de sostener al DT. Scaloni y su Cuerpo Técnico antes de que ganaran un mundial y dos copas américa), nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos: poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien. Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna”.