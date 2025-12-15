Compras de argentinos al exterior trepan casi 300% en el año: La UIA de espaldas a una industria nacional en jaque
Las compras de argentinos en el exterior mediante courier mantienen una tendencia explosiva y ya muestran un crecimiento cercano al 300% durante 2025, con un volumen de pagos que ronda los US$694 millones, de acuerdo con proyecciones de la consultora Analytica.
La investigación señala que el gasto en importaciones realizadas por particulares entre enero y octubre fue 292,1% superior al registrado en el mismo período del año anterior.
El esquema de envíos puerta a puerta sigue ganando protagonismo en el país. Solo en octubre, las operaciones se incrementaron 289,9% interanual, alcanzando un movimiento total de US$92 millones.
Desde Analytica destacaron que desde julio el ingreso mensual de productos por courier se mantiene cercano a los US$100 millones, aunque advirtieron que la expansión del comercio electrónico indica que el crecimiento todavía no encontró un límite claro.
En cuanto a la normativa vigente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó a comienzos de 2025 que el peso máximo permitido por envío bajo este sistema es de 50 kilos por paquete o pieza postal.
Condiciones y requisitos para comprar vía courier
-El régimen de puerta a puerta y el de pequeños envíos establecen un límite de 50 kilos por operación, con un valor máximo de US$3.000 por envío.
-No existe un tope anual de envíos por courier, aunque en el caso de los pequeños envíos se permite un máximo de tres unidades por paquete y hasta cinco envíos por persona al año.
-Las compras de hasta US$400 están exentas de derechos de importación y de la tasa de estadística, aunque sí tributan IVA.
-Al momento de recibir la mercadería, no es obligatorio registrar el envío en la web de ARCA, salvo cuando la entrega se realiza a través de Correo Argentino.
La UIA apoya la reforma laboral mientras avanza el industricidio
En un contexto de recesión, apertura importadora y caída del empleo industrial, la UIA apoya los cambios laborales impulsados por Milei y evita cuestionar el impacto del modelo económico sobre la producción nacional.
Mientras el aparato productivo argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados, la conducción de la Unión Industrial Argentina (UIA) decidió alinearse sin matices con el corazón del programa económico de Javier Milei.
El respaldo explícito de su presidente, Martín Rappallini, a la reforma laboral impulsada por el Gobierno no solo expone una toma de posición política, sino también una preocupante desconexión con el proceso de desindustrialización acelerada que vive el país.
La UIA vuelve a colocar al régimen laboral como principal obstáculo del desarrollo, omitiendo deliberadamente el impacto del ajuste fiscal extremo, la apertura importadora indiscriminada, la caída del mercado interno y el derrumbe del crédito productivo. En ese marco, la insistencia en la “productividad empresaria” aparece menos como una estrategia de crecimiento y más como una justificación para avanzar en una flexibilización que traslada costos y riesgos al trabajador, en un contexto de recesión profunda.
Rappallini asegura que no hay pérdida de derechos, sino una “adecuación a la realidad”. Sin embargo, esa realidad está moldeada por un modelo económico que castiga a la industria nacional: tarifas dolarizadas, presión financiera asfixiante y una competencia externa favorecida por la política cambiaria.
Resulta llamativo que la UIA, históricamente defensora del entramado industrial, priorice la reducción de “litigiosidad” y el abaratamiento de despidos antes que una discusión de fondo sobre cómo sostener la producción y el empleo frente al derrumbe de la demanda.
Paradójicamente, el propio Rappallini reconoce las distorsiones estructurales: presión fiscal elevada, costos logísticos exorbitantes y una cadena de valor ineficiente. Pero esas variables no se corrigen con reformas laborales regresivas, sino con políticas industriales activas, financiamiento, protección inteligente del mercado interno y planificación productiva. Nada de eso figura en la hoja de ruta del Gobierno que la UIA hoy respalda.
La posición de la UIA no solo resulta funcional al programa de Milei, sino que también marca un corrimiento histórico: de la defensa de la producción a la aceptación pasiva —cuando no entusiasta— de un industricidio que amenaza con dejar a la Argentina sin uno de sus principales motores de desarrollo.